Виновата ли молния? Как устроена защита самолётов от грозовых фронтов

В последний раз самолёт сгорел из-за удара молнии в 1963 году. Нас уверяют, что современным самолётам электрические разряды не страшны. Лайф разбирался, так ли это.

Sukhoi Superjet 100, возможно, попал в грозовой фронт, электрический разряд повредил автоматику — лайнер был вынужден запросить экстренную посадку, в ходе которой он потерпел крушение. Такова одна из версий трагедии в Шереметьево, официально она звучит так: неблагоприятные метеоусловия.

Начнём с того, что такое Sukhoi Superjet 100. Это первый пассажирский самолёт, сделанный в России, а не в СССР. Рассчитан на 98 пассажиров. Начинён суперсовременным бортовым оборудованием. Вместо штурвала — "сайдстик", то есть боковая ручка управления.

Сделан компанией "Гражданские самолёты Сухого" при участии ряда международных и отечественных компаний. Например, фюзеляж (то есть корпус) — работа Новосибирского авиационного завода имени В.П. Чкалова. Корпус SSJ-100 — из алюминиевого сплава, а некоторые части крыла и носовой обтекатель состоят из композитных материалов — стеклопластика, углеволокна. Такие детали позволяют сделать самолёт легче и, к примеру, удлинить крыло. Из недостатков — их сравнительно легко повредить, а восстановить после этого часто невозможно.

Почему столько внимания конструкции — потому, что металлический корпус должен быть сам по себе громоотводом: если листы обшивки плотно друг к другу прилегают (а как же иначе?), то при ударе током снаружи электричество нейтрализуется и внутрь самолёта не проникает — работает принцип "клетки Фарадея". А если фюзеляж сделан из композитов, как, например, у Boeing 787 или Airbus A350, то его покрывают медной сеткой.

Сейчас популярны "Тесла-шоу" для детей: смелых приглашают войти в клетку, а затем в их сторону пускают искусственные молнии — и тот, кто внутри, остаётся цел и невредим. Вот это и есть "клетка Фарадея", её назвали в честь английского физика Майкла Фарадея, который придумал такое средство защиты от внешних электромагнитных полей.

Действует это примерно так: током ударяет клетку, в одном направлении бегут положительно заряженные частицы, а в другом — отрицательные, то есть электроны. В итоге они компенсируют друг друга — и получается нейтральный заряд.

Благодаря Фарадею застигнутым грозой автомобилистам советуют оставаться в машине, если они боятся, что в них ударит молния. И точно так же от электрических разрядов защищена кабина лифта — это ведь металлический ящик.

Во время авиаперелётов, согласно статистике, молния чаще всего бьёт в нос и в кончик крыла лайнера. В описаниях конструкции Sukhoi Superjet 100 говорится, что нос тоже защищён от молний: у него есть тонкое медное покрытие.

К тому же все современные авиалайнеры оснащены специальными токоприёмниками, которые устраняют статическое электричество.

Перед вводом самолёта в эксплуатацию его молниезащиту испытывают около полутора месяцев — лайнер атакуют разрядами со всех сторон и проверяют его защиту, не говоря уж о натурных лётных испытаниях перед передачей борта авиакомпании.

Так как же молния, на которую в наши дни даже не принято обращать внимания, могла привести к таким катастрофическим последствиям?

Авиационный эксперт, кандидат технических наук Вадим Лукашевич заявил Лайфу, что версия с повреждением самолёта молнией крайне маловероятна. Он считает, что к проблеме с автоматикой во время полёта привело что-то другое, а пожар начался из-за того, что при посадке в топливный бак угодил обломок стойки шасси. Но пока это всего лишь предположения, остаётся ждать итогов расследования.