"Билайн" об украденных соцсетях Милены Чижовой: Вероятно, её документы подделали

Сотовый оператор "Билайн" и компания "Вымпелком" проводят проверки по факту кражи номера российского блогера Милены Чижовой. Как уже сообщал Super, социальные сети девушки были взломаны: неизвестный завладел номером её телефона, представившись её именем и предоставив документы в салоне связи. По словам представителей компании "Вымпелком", предположительно, киберпреступник воспользовался нотариальной доверенностью, однако сейчас все данные Чижовой заблокированы.

— Компания проводит проверку по ситуации с Миленой Чижовой, — рассказали Super в "Вымпелкоме". — Мы установили, что действительно имел место факт замены сим-карты данного клиента в офисе продаж — при предъявлении нотариальной доверенности. Более подробные детали не раскрываем, поскольку служба безопасности компании продолжает расследование ситуации. Как только нам поступила информация о данном инциденте, мы сразу же связались с Миленой. Её номер был оперативно заблокирован. Мы можем предположить, что клиентка стала жертвой неких злоумышленников, подделавших документы. Мы рекомендуем Милене обратиться в полицию и готовы предоставить всю информацию по этому вопросу сотрудникам правоохранительных органов. Со своей стороны мы тоже рассматриваем возможность обращения в полицию по факту мошеннических действий. Доступ к счетам клиентки злоумышленники не получили. Согласно процедурам компании с момента замены сим-карты у клиента на 24 часа блокируется возможность отправления и приёма СМС-сообщений от банков, электронных кошельков и оплата товаров и услуг с баланса сим-карты.