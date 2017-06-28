Доминик Джокер разбил голову и сломал рёбра, упав с квадроцикла

Поездка на рыбалку обернулась для Доминика Джокера серьёзной травмой. Причиной аварии стала банальная невнимательность. Как удалось выяснить Super, 36-летний артист был за рулём квадроцикла, однако на сложном участке дороги не справился с управлением и влетел в канаву. Медики зафиксировали у Джокера травму головы и ушибы и отпустили артиста домой. Однако спустя пару недель выяснилось, что у артиста сломано семь рёбер. В разговоре с Super Доминик рассказал о состоянии своего здоровья.

— Врачи сказали, что мне нужно пройти курс реабилитации. У меня сломано семь рёбер, ушиб головы, сотрясение головного мозга, рассечение и повреждения внутренних органов. Я не ожидал, что будут такие серьёзные последствия из-за обычной халатности. Завтра меня кладут в больницу. Произошла совершенно нелепая ситуация: кто-то открыл часть канавы, не поставил никаких опознавательных знаков, а я не заметил. Два передних колеса моего квадроцикла попали туда, я с него слетел, а он меня накрыл и пробил голову. Я был один, потерял сознание, а ребята нашли меня спустя 10 минут. Концерты я не отменяю, выбираюсь, доезжаю до людей, просто живу в более щадящем режиме. Претензий у меня никаких ни к кому нет, буду внимательнее, — заключил Доминик Джокер.