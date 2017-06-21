22-летняя москвичка превратилась в русалку ради лайков в "Инстаграме"

Компания молодых людей из Москвы демонстрирует в социальных сетях удивительные эксперименты по перевоплощениям. Находясь в своей квартире, четверо друзей из подручных средств изготавливают произведения искусства, а процесс подготовки выкладывают в Интернет. У 27-летнего архитектора Тимура Безлепкина, 22-летней журналистки Александры Сурковой, музыканта Ольги Шульгиной и менеджера Юрия Мельникова уже появился свой канал на YouTube.

— Перед началом процесса никто не знает, что это будет и тем более из чего всё это воплотить, — рассказал Лайфу художник проекта Тимур Безлепкин. — Важен процесс и эмоции от результата! Мы хотели показать, что и из мусора или домашнего хлама можно создать что-то прекрасное. Необязательно иметь дорогостоящую аппаратуру или платить деньги за аренду фотостудии, чтобы воссоздать свои фантазии.

Публикация от SUPER (@super.ru) Июн 21 2017 в 6:37 PDT

Создатели проекта продемонстрировали Лайфу несколько своих работ. Как рассказывают молодые люди, рыбий хвост был изготовлен из обычной газеты, пакетов для мусора, герметика и бумаги. Фон для "живого портрета" они сделали из коробки от холодильника.