Рэпер Гуф сошьет новую форму для футболистов "Спартака"

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Рэпер Гуф сошьет новую форму для футболистов "Спартака"

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Фото: Facebook.com

Российский рэпер Гуф подписывает спонсорский контракт с футбольным клубом "Спартак". Теперь музыкант, который имеет собственный бренд одежды Lu Gang, будет заниматься разработкой и пошивом формы для игроков в пляжный футбол. Как сообщили SUPER представители артиста, контракт со "Спартаком" Гуф готовится заключить через несколько дней.

— Мне очень приятно, что "Спартак" заинтересовался именно моим брендом, — рассказал SUPER сам Гуф, — Мы создали отдельную линию для футболистов. Туда будут входить спортивные костюмы, футболки, кофты, худи, кепки и все остальное. Я думаю, что всем болельщикам "Спартака" понравится эта коллекция, кроме того, эта линейка также будет в продаже.

<p>Команда игроков в пляжный футбол &#34;Спартак&#34; в спортивных костюмах от Гуфа</p><p>Фото: Архивы пресс-служб</p>

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