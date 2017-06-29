Жена Олега Яковлева: За два дня он не пришёл в сознание ни разу

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Жена Олега Яковлева: За два дня он не пришёл в сознание ни разу

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Фото: Facebook.com

Бывший солист группы "Иванушка International" Олег Яковлев скончался сегодня утром в одной из московских клиник. Как сообщает Лайф, у музыканта были проблемы с печенью и несколько дней он находился в реанимации. Гражданская жена артиста Александра Куцевол рассказала паблику Super, что в последние дни жизни Яковлев был подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

— Причиной смерти стала двухсторонняя пневмония, поэтому всё это время он был подключён к аппарату, — рассказала паблику Super Александра. — За это время он даже ни разу не пришёл в сознание. Была запущенная стадия, он лечился дома сам. Раньше мы не вызывали скорую, знаете, кашель и кашель. Всё произошло слишком быстро, никто из нас не успел опомниться.

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