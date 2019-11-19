Сестра Тимати, внучка Боярского и ещё 8 "золотых деток" на их первом балу Tatler

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Фото © Вячеслав Прокофьев / ТАСС

18 ноября прошёл очередной бал дебютанток от журнала Tatler. Со всего мира в Москву съехались дочери известных российских деятелей искусства и бизнесменов, и вот самые яркие из них.

Анна Юнусова — дочь Ильдара Юнусова, а также сестра рэпера Тимати. Прошла стажировку в лондонском архитектурном бюро и увлекается азиатской культурой.

<p>Фото © Вячеслав Прокофьев / ТАСС</p>

Наталья Горбунова — дочь основателя МКБ и благотворительного фонда "Арифметика добра" Романа Авдеева. Учится в Венском университете.

<p>Фото © Вячеслав Прокофьев / ТАСС</p>

Дарья Дронова — внучка двукратного олимпийского чемпиона по хоккею Валерия Харламова. В будущем собирается заняться предпринимательством.

<p>Фото © Вячеслав Прокофьев / ТАСС</p>

Екатерина Артемьева — внучка композитора Эдуарда Артемьева, дочь владельца лейбла Артемия Артемьева. Хочет посвятить жизнь благотворительности.

<p>Фото © Вячеслав Прокофьев / ТАСС</p>

Александра Гинер — внучка президента ЦСКА и главы Финкомитета РФС Евгения Гинера. Участница группы COSMOS girls, пишет Daily Mail.

<p>Фото © Вячеслав Прокофьев / ТАСС</p>

Василиса Михайлова — внучка двукратного олимпийского чемпиона, капитана сборной СССР по хоккею Бориса Михайлова. Учится в вузе Мичигана, США.

<p>Фото © Вячеслав Прокофьев / ТАСС</p>

Екатерина Боярская — внучка Михаила Боярского, дочь 1-го зампреда Комитета Госдумы по информационной политике Сергея Боярского. Мечтает стать певицей.

<p>Фото © Вячеслав Прокофьев / ТАСС</p>

Валерия Евсеева — дочь председателя правления "Ингеокома" Дмитрия Евсеева, внучка гендиректора "ЗИЛа" Валерия Носова. Занимается фигурным катанием.

<p>Фото © Вячеслав Прокофьев / ТАСС</p>

Арина Меладзе — дочь Валерия Меладзе. Увлекается естественными науками, а именно — химией и биологией.

<p>Фото © Вячеслав Прокофьев / ТАСС</p>

Елизавета Яковлева — внучка Юрия Яковлева и правнучка Аркадия Райкина. Интересуется астрофизикой и экологической обстановкой в мире.

<p>Фото © Вячеслав Прокофьев / ТАСС</p>

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