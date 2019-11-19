Сестра Тимати, внучка Боярского и ещё 8 "золотых деток" на их первом балу Tatler

Анна Юнусова — дочь Ильдара Юнусова, а также сестра рэпера Тимати. Прошла стажировку в лондонском архитектурном бюро и увлекается азиатской культурой.
Наталья Горбунова — дочь основателя МКБ и благотворительного фонда "Арифметика добра" Романа Авдеева. Учится в Венском университете.
Дарья Дронова — внучка двукратного олимпийского чемпиона по хоккею Валерия Харламова. В будущем собирается заняться предпринимательством.
Екатерина Артемьева — внучка композитора Эдуарда Артемьева, дочь владельца лейбла Артемия Артемьева. Хочет посвятить жизнь благотворительности.
Александра Гинер — внучка президента ЦСКА и главы Финкомитета РФС Евгения Гинера. Участница группы COSMOS girls, пишет Daily Mail.
Василиса Михайлова — внучка двукратного олимпийского чемпиона, капитана сборной СССР по хоккею Бориса Михайлова. Учится в вузе Мичигана, США.
Екатерина Боярская — внучка Михаила Боярского, дочь 1-го зампреда Комитета Госдумы по информационной политике Сергея Боярского. Мечтает стать певицей.
Валерия Евсеева — дочь председателя правления "Ингеокома" Дмитрия Евсеева, внучка гендиректора "ЗИЛа" Валерия Носова. Занимается фигурным катанием.
Арина Меладзе — дочь Валерия Меладзе. Увлекается естественными науками, а именно — химией и биологией.
Елизавета Яковлева — внучка Юрия Яковлева и правнучка Аркадия Райкина. Интересуется астрофизикой и экологической обстановкой в мире.
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