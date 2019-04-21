TikToкнутая Россия: Владивосток. Самые смешные и искренние видео из регионов

Здесь нет гламура и дорогих тачек. Не найдёшь фоток с курорта и еды. Это TikTok — приложение, позволяющее выкладывать короткие видео под музыку. И оно захватило россиян. По всей стране простые жители монтируют и постят свои искренние и забавные истории. Мы решили познакомить вас с ними. Раз в неделю мы будем делать подборку самых интересных TikTok-клипов. Решили двигаться с запада на восток — сегодня знакомимся с Владивостоком.

Все регионы страны чудят и удивляют по-своему. Что ясно однозначно — так это то, что Владивосток любит танцевать. И танцы эти чумовые. И немножко звериные.

А мы говорили что-нибудь о песнях во Владике? Нет? Тогда посмотрите это видео — вы многое поймёте о менталитете жителей Владивостока. Это очень креативные россияне.

Впрочем, жители главного восточного порта страны не только поют и пляшут — они ещё и откровенно рассказывают о своей жизни. Например, о том, как муж любит будить свою жену.

Как и все россияне, жители Дальнего Востока любят отдыхать. И, кажется, приятных мест у них гораздо больше, чем у москвичей. По крайней мере, на острове Русский. Они даже виды особо не выкладывают — просто видео о том, что, мол, хорошо сидим на природе.

Есть одна непонятная вещь в истории Владивостока XXI века — почему песню "Мумий Тролля" "Владивосток-2000" до сих пор не сделали гимном, ведь поют её там решительно все. Не то чтобы целыми днями — но когда есть хорошее настроение, то — пожалуйста.

Владивосток — это удивительный регион. Ведь только там местные жители висят вверх головами. Ну разве не удивительно?

Во Владивостоке ещё классные виды. И волей-неволей нападает лиричное настроение, когда хочется восхищаться природой и петь что-нибудь романтичное, например песни на стихи Есенина.

А если вы думаете, что во Владивостоке забыли про котеек, то нет — они там тоже в топе. Смотрите сами, какой котёнок миленький.

Ну, кстати, удивительные видео делают жители всей России. В прошлом выпуске неделю назад мы рассказывали про Сахалин. Посмотреть можно вот тут.