Лайф запустил свой челлендж в TikTok

Если вы всё пропустили, поясняем: основной контент TikTok — короткие видео, а главное развлечение пользователей — массовые челленджи, с помощью которых легко запустить популярный тренд.
Для того чтобы присоединиться к челленджу Лайфа, нужно:
- Снять видео как корреспондент Лайфа.
- Опубликовать его в приложении со специальной маской Breaking News.
- Добавить тэг #ярепортёр.
Пользователи TikTok и популярные блогеры Марк Ерёмин, Андрей Федотов и кот Бакси уже поддержали челлендж своими видео. Вот самые интересные из них: