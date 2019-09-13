Лайф запустил свой челлендж в TikTok

Наша редакция положила начало массовому челленджу #ярепортёр в популярной соцсети TikTok. Хештег набрал уже около двух миллионов просмотров. И не говорите потом, что вы не в курсе.

Если вы всё пропустили, поясняем: основной контент TikTok — короткие видео, а главное развлечение пользователей — массовые челленджи, с помощью которых легко запустить популярный тренд.

Для того чтобы присоединиться к челленджу Лайфа, нужно:

Снять видео как корреспондент Лайфа.

Опубликовать его в приложении со специальной маской Breaking News.

Добавить тэг #ярепортёр.

Пользователи TikTok и популярные блогеры Марк Ерёмин, Андрей Федотов и кот Бакси уже поддержали челлендж своими видео. Вот самые интересные из них: