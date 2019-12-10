TikTok и Little Big запустили новый челлендж #gobananas

Илья Прусикин, Софья Таюрская, Сергей Макаров и Антон Лиссов предлагают пользователям TikTok показать свою "безуминку".

Чтобы принять участие в челлендже, нужно повторить за участниками группы движения, в полной мере соответствующие названию клипа и призыву Go Bananas, или "Сходите с ума". Самые креативные видео ищите под хештегом #gobananas.

Кстати, это уже не первый танцевальный челлендж от Little Big в TikTok. Участники рейв-группы уже объявляли эстафету #skibidi и #imok, быстро завоевавшую популярность среди пользователей не только в Роcсии, но и по всему миру. Например, под трек Skibidi было создано более 500 тысяч роликов, а видео по хештегу #skibidichallenge посмотрели более 57 миллионов раз. Ещё один хит — I'm OK — собрал 2,6 млн видео и 183 миллиона просмотров по хештегу. Челлендж #gobananas по мотивам клипа, выдержанного в привычном для группы китчевом стиле, имеет все шансы стать таким же вирусным, как и его предшественники.

— Музыка — это особенная часть TikTok. На платформу приходит всё больше артистов, которые видят её потенциал для продвижения своего творчества в простом и при этом оригинальном формате коротких видео. Группа Little Big, сумевшая завоевать популярность по всему миру, доказывает статус передовых артистов, запуская очередной челлендж на TikTok и привлекая внимание миллионов людей к своему творчеству, — прокомментировала операционный менеджер TikTok Надежда Лапина.