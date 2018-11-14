Великолепная тридцатка. Tinder слил фото самых привлекательных пользователей

Журнал Cosmopolitan поговорил с пользователями Tinder, попавшими в топ-30 этого приложения, и выяснил, как им удалось добиться успеха. Оказалось, что большинство из них всё же обладают внешними данными, соответствующими общепринятым представлениям о красоте.
Девушки с правильными чертами лица и парни с волевыми подбородками — именно такие типажи собирают больше всего лайков в Tinder.
Участники топа дали несколько советов для тех, кто хочет их потеснить. Во-первых, не стоит полагаться только на внешность: фотографии должны отражать вашу личность и интересы. Во-вторых, никакого топлес. В-третьих, нужно проявлять смелость и без стеснения "стучаться в личку" каждому, кто вам понравился.
Она нашла в телефоне бойфренда приложение для знакомств. А потом купила катану
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