Великолепная тридцатка. Tinder слил фото самых привлекательных пользователей

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Великолепная тридцатка. Tinder слил фото самых привлекательных пользователей

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Чаще всего пользователи приложения для знакомств ставят лайки мужчинам с волевыми подбородками и женщинам с чётко очерченными скулами в возрасте от 18 до 34 лет. Участники топ-30 дали несколько советов для тех, кто хочет их потеснить.

Журнал Cosmopolitan поговорил с пользователями Tinder, попавшими в топ-30 этого приложения, и выяснил, как им удалось добиться успеха. Оказалось, что большинство из них всё же обладают внешними данными, соответствующими общепринятым представлениям о красоте.

<p>Эмили Браун. Фото: © Tinder</p>

<p>Дэнни Литтл. Фото: © Tinder</p>

<p>Джейми Ронкал. Фото: © Tinder</p>

Девушки с правильными чертами лица и парни с волевыми подбородками — именно такие типажи собирают больше всего лайков в Tinder.

<p>Эмили Джоунс. Фото: © Tinder</p>

<p>Питер Курт. Фото: © Tinder</p>

<p>Сеан Ахмед. Фото: © Tinder</p>

Участники топа дали несколько советов для тех, кто хочет их потеснить. Во-первых, не стоит полагаться только на внешность: фотографии должны отражать вашу личность и интересы. Во-вторых, никакого топлес. В-третьих, нужно проявлять смелость и без стеснения "стучаться в личку" каждому, кто вам понравился.

<p>Ребекка Смоллридж. Фото: © Tinder</p>

<p>Брайан Шиннерс. Фото: © Tinder</p>

<p>Шарлотта Мартин. Фото: © Tinder</p>

Она нашла в телефоне бойфренда приложение для знакомств. А потом купила катану

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