Стали известны лучшее время суток и день недели для съёма через "Тиндер"

Разработчики приложения для знакомств подвели итоги года. Выяснилось, что пользователи чаще всего ищут вторую половину по вечерам в начале недели. Самыми активными месяцами стали январь и август, а самыми популярными поисковыми запросами — "инженер" у женщин и "авантюристка" у мужчин.

Исследователи из Tinder изучили активность пользователей в уходящем году и пришли к выводу, что самое популярное время для поиска второй половины — после 21:00 по понедельникам. Эксперт компании Дарси Стерлинг, комментируя полученные результаты изданию Insider, заявила, что она была немало удивлена, узнав об этом.

Использование Tinder отвлекает людей от того, что они не хотят делать, и помогает им сосредоточиться на том, чего они действительно желают Дарси Стерлинг

Самыми активными месяцами для пользователей Tinder стали январь и август. Пиковые значения посещаемости наблюдались во время музыкальных фестивалей, таких как Coachella.

Ранее в этом году Tinder представил новую функцию "Лучший выбор", которая позволяет премиум-подписчикам сортировать свои предпочтения с помощью тегов. Оказалось, что женщины чаще всего используют тег "инженер", в то время как мужчины ищут "авантюристок". По мнению экспертов, мы становимся свидетелями серьёзных изменений в самой культуре свиданий.

Миллениалы рассматривают свидание в качестве приключения. Они знакомятся не для того, чтобы остепениться, а для того, чтобы узнать что-то новое о себе и о своих желаниях Дарси Стерлинг

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