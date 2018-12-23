Найден самый простой способ завязать с "Тиндером". Внимание, спойлеры!

У драмы "Плохая партия" стопроцентный рейтинг на Rotten Tomatoes. Хотя фильм вышел ещё в 2017 году, он до сих пор входит в топ по просмотрам на Netflix. Если не хотите тратить время на личное знакомство с ним, прочитайте наш конспект, тогда у вас отпадёт всякое желание пользоваться приложениями для знакомств.

Синопсис фильма интригует: "Фанат компьютерных игр использует Интернет, чтобы облегчить процесс общения с противоположным полом. Проблемы начинаются, когда он отвергает настойчивую девушку, которая не приемлет отказа". Дни напролёт главный герой по имени Харрис проводит за работой, онлайн-играми и общением в "Тиндере".

Иногда герой выбирается на свидания с девушками. Как правило, они заканчиваются посреди ночи, когда Харрис незаметно вылезает из постели и уходит по-английски. Но одна из его партнёрш ломает привычный ход событий.

Девушка по имени Райли засыпает телефон Харриса сообщениями, не боясь показаться навязчивой. Он игнорирует её послания, пытаясь сосредоточиться на работе. Но потом Райли присылает фото в нижнем белье, и Харрис приглашает её к себе.

Ночью девушка отключает будильник своего любовника, и он опаздывает на работу. Вернувшись домой, он видит, что Райли всё ещё там. Она встречает Харриса с ножом в руке. "Я готовлю ужин", — объясняет она испуганному хозяину квартиры.

Как-то раз Харрис отказывается от встречи с Райли, сославшись на мнимую болезнь, и отправляется в бар с другой девушкой, которая опрометчиво отмечает его на своей странице в "Фейсбуке". Райли узнаёт об этом и решает наведаться в злачное место.

Если вы всё-таки собираетесь посмотреть этот фильм, то дальше лучше не читать, потому что с этого момента начинается самое интересное.

Сначала Райли делает вид, будто выпила горсть таблеток, чтобы заставить Харриса переживать за неё. В итоге он просто в очередной раз злится на свою знакомую.

Затем в жизни Харриса начинается чёрная полоса: он теряет работу и едва не попадает в тюрьму. Харрис уверен, что источником его проблем является Райли. Он назначает девушке встречу и пытается её разоблачить.

Между ними вспыхивает ссора, стремительно перерастающая в потасовку. В это время у Харриса звонит телефон, но он не берёт трубку, потому что слишком увлечён дракой с Райли.

В конце концов Харрис отвечает на звонок, склонившись над уже бездыханным телом Райли. Звонит адвокат. Он сообщает Харрису, что все его беды — дело рук 15-летнего хакера, который был его оппонентом в онлайн-игре. В этот самый момент на месте преступления появляется полиция. Занавес.

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