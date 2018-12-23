Найден самый простой способ завязать с "Тиндером". Внимание, спойлеры!

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Найден самый простой способ завязать с "Тиндером". Внимание, спойлеры!

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У драмы "Плохая партия" стопроцентный рейтинг на Rotten Tomatoes. Хотя фильм вышел ещё в 2017 году, он до сих пор входит в топ по просмотрам на Netflix. Если не хотите тратить время на личное знакомство с ним, прочитайте наш конспект, тогда у вас отпадёт всякое желание пользоваться приложениями для знакомств.

Синопсис фильма интригует: "Фанат компьютерных игр использует Интернет, чтобы облегчить процесс общения с противоположным полом. Проблемы начинаются, когда он отвергает настойчивую девушку, которая не приемлет отказа". Дни напролёт главный герой по имени Харрис проводит за работой, онлайн-играми и общением в "Тиндере".

<p>Фото: © Orion Pictures</p>

Иногда герой выбирается на свидания с девушками. Как правило, они заканчиваются посреди ночи, когда Харрис незаметно вылезает из постели и уходит по-английски. Но одна из его партнёрш ломает привычный ход событий.

<p>Фото: © Orion Pictures</p>

Девушка по имени Райли засыпает телефон Харриса сообщениями, не боясь показаться навязчивой. Он игнорирует её послания, пытаясь сосредоточиться на работе. Но потом Райли присылает фото в нижнем белье, и Харрис приглашает её к себе.

<p>Фото: © Orion Pictures</p>

Ночью девушка отключает будильник своего любовника, и он опаздывает на работу. Вернувшись домой, он видит, что Райли всё ещё там. Она встречает Харриса с ножом в руке. "Я готовлю ужин", — объясняет она испуганному хозяину квартиры.

<p>Фото: © Orion Pictures</p>

Как-то раз Харрис отказывается от встречи с Райли, сославшись на мнимую болезнь, и отправляется в бар с другой девушкой, которая опрометчиво отмечает его на своей странице в "Фейсбуке". Райли узнаёт об этом и решает наведаться в злачное место.

<p>Фото: © Orion Pictures</p>

Если вы всё-таки собираетесь посмотреть этот фильм, то дальше лучше не читать, потому что с этого момента начинается самое интересное.

<p>Фото: © Orion Pictures</p>

Сначала Райли делает вид, будто выпила горсть таблеток, чтобы заставить Харриса переживать за неё. В итоге он просто в очередной раз злится на свою знакомую.

<p>Фото: © Orion Pictures</p>

Затем в жизни Харриса начинается чёрная полоса: он теряет работу и едва не попадает в тюрьму. Харрис уверен, что источником его проблем является Райли. Он назначает девушке встречу и пытается её разоблачить.

<p>Фото: © Orion Pictures</p>

Между ними вспыхивает ссора, стремительно перерастающая в потасовку. В это время у Харриса звонит телефон, но он не берёт трубку, потому что слишком увлечён дракой с Райли.

<p>Фото: © Orion Pictures</p>

В конце концов Харрис отвечает на звонок, склонившись над уже бездыханным телом Райли. Звонит адвокат. Он сообщает Харрису, что все его беды — дело рук 15-летнего хакера, который был его оппонентом в онлайн-игре. В этот самый момент на месте преступления появляется полиция. Занавес.

<p>Фото: © Orion Pictures</p>

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Автор:
СХ
Семен Хафизов
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