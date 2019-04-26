Пользователи Twitter сломали голову, пытаясь разглядеть на фото хоть что-нибудь

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Пользователи Twitter сломали голову, пытаясь разглядеть на фото хоть что-нибудь

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Фото: © Twitter/melip0ne

Что это — хитрая оптическая иллюзия или реальное изображение того, как видит мир человек с заболеванием мозга? Ясно одно — от этой картинки у всех мороз по коже.

Чувство, что какое-то слово вертится на языке, но никак не возникает в памяти, знакомо каждому — и каждого раздражает. Пользователь "Твиттера" из Нью-Йорка с ником @melip0ne пошёл дальше и выложил изображение, которое вызывает то же ощущение.

<p>Фото: © Twitter/<a href="https://twitter.com/melip0ne" target="_blank"><strong>melip0ne</strong></a></p>

Он попросил подписчиков назвать хотя бы одну вещь, изображённую на этой картинке. Людям мерещились мягкие игрушки, животные, еда... Но стоило мозгу ухватиться за какой-то знакомый образ, как он тут же ускользал, и вновь становилось ничего непонятно. В Сети пишут, что примерно так же видят мир люди, у которых в мозгу лопнула аневризма.

<p>Фото: © Twitter/<a href="https://twitter.com/reneabythe" target="_blank">reneabythe</a></p>

Довольно близко к расшифровке мистического изображения подошёл пользователь с ником @reneabythe. За пару дней картинка набрала в "Твиттере" 66 тыс. лайков и разлетелась по Сети.

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