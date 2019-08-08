Парень составил 11 вопросов для будущей девушки, приговорив себя к одиночеству

В попытках найти девушку своей мечты пользователь aloe_raiden запустил тред, в котором он писал вопросы, ответы на которые должна знать его будущая девушка. Также автор отметил, что девушкам с весом больше 60 кг проходить опрос запрещено.
И хоть список вышел необоснованно требовательным, он мог так и остаться без внимания — аудитория у парня не очень большая. Однако в ход истории вмешался старый добрый шейминг. Пользовательница kroubyvada поделилась скриншотами твитов парня, не забыв отпустить пару язвительных комментариев.
Какие судьи и штаты США, какой зэ федералист? Ты же из Балашихи! Микрорайон ЗАРЯ!
kroubyvada
Публикация девушки быстро разошлась по русскоязычному "Твиттеру". В комментариях пользователи решили составить свои списки вопросов к кандидаткам и кандидатам.
Другие же отметили, что с такими запросами автор треда, похоже, не очень-то и хочет найти вторую половинку.
Когда охраняешь свою девственность изо всех сил
JackFrost14_
После прохождения всего теста в NASA возьмут, что ли? Иначе, я не понимаю, при чём тут ограничение по весу
againstdead
Впрочем, и сам парень в конце размышлений о перспективах своих отношений с противоположным полом сделал неутешительный вывод.
Составив этот список, я понял, что интересную мне девочку я никогда в жизни не найду, поиски на этом можно сворачивать, спасибо за внимание
aloe_raiden
Изменника поймали с поличным благодаря фото, попавшему к пользователям Twitter