Парень составил 11 вопросов для будущей девушки, приговорив себя к одиночеству

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Фото © Giphy

24-летний молодой человек из Москвы написал список вопросов, на которые его будущая избранница обязательно должна знать ответы. Такими темпами он себе пару никогда не найдёт.

В попытках найти девушку своей мечты пользователь aloe_raiden запустил тред, в котором он писал вопросы, ответы на которые должна знать его будущая девушка. Также автор отметил, что девушкам с весом больше 60 кг проходить опрос запрещено.

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/aloe_raiden/status/1158177637623357446" target="_blank">aloe_raiden</a></p>

И хоть список вышел необоснованно требовательным, он мог так и остаться без внимания — аудитория у парня не очень большая. Однако в ход истории вмешался старый добрый шейминг. Пользовательница kroubyvada поделилась скриншотами твитов парня, не забыв отпустить пару язвительных комментариев.

Какие судьи и штаты США, какой зэ федералист? Ты же из Балашихи! Микрорайон ЗАРЯ!

kroubyvada

Публикация девушки быстро разошлась по русскоязычному "Твиттеру". В комментариях пользователи решили составить свои списки вопросов к кандидаткам и кандидатам.

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/morze_polnocne/status/1158473137123680256?s=12" target="_blank">morze_polnocne</a></p>

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/denitrendy/status/1158640433037053954?s=12" target="_blank">denitrendy</a></p>

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/aveevtam_m/status/1158677158262378496" target="_blank">aveevtam_m</a></p>

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/AltmanVa/status/1158719080737792001" target="_blank">AltmanVa</a></p>

Другие же отметили, что с такими запросами автор треда, похоже, не очень-то и хочет найти вторую половинку.

Когда охраняешь свою девственность изо всех сил

JackFrost14_

После прохождения всего теста в NASA возьмут, что ли? Иначе, я не понимаю, при чём тут ограничение по весу

againstdead

Впрочем, и сам парень в конце размышлений о перспективах своих отношений с противоположным полом сделал неутешительный вывод.

Составив этот список, я понял, что интересную мне девочку я никогда в жизни не найду, поиски на этом можно сворачивать, спасибо за внимание

aloe_raiden

Изменника поймали с поличным благодаря фото, попавшему к пользователям Twitter

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