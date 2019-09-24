В Twitter девушки рассекретили самые безумные запреты от их, к счастью, бывших

Пользовательница с ником Табакерка Трахтенберга спровоцировала стихийную психотерапию. Она дала выговориться десяткам девушек, которые раньше страдали от странных, а иногда и вовсе чудовищных требований своих парней. Если прочитать все комментарии, которые оставили под этим твитом, то точно задумаешься: а нужны мне эти отношения вообще или и так сойдёт?

Девчонки, а с какими *** мужскими "пунктиками" вы сталкивались? Я, к примеру, с категоричностью к полотенцу на голове после душа, наличие тёмного маникюра, даже *** до тёплых флисовых пижамных штанов с леопардовым принтом встречала Eetonitazene

Публикация девушки сразу вызвала интерес у её подписчиц. Оказалось, что девушка не одна такая, кому не везло с парнями.

удаляй твиттер или мы расстаёмся

бросай курить или мы расстаёмся

добавляй всех мужиков в чс или мы расстаёмся

не выкладывай фотки в иг где видно хоть миллиметр груди или мы расстаёмся



ну короче мы расстались — Рита, ну заткнись (@upiraw) September 18, 2019

1. Мне нельзя было дотрагиваться до своих СОБСТВЕННЫХ волос, потому что «если ты крутишь волосы пальцем - ты пытаешь привлечь всех мужиков рядом»

2. Один раз плакал, потому что при решении тестов на IQ у него результат был меньше, чем у меня — короче (@theanuyaa) September 17, 2019

Претензии парней были не только странными, но и откровенно смехотворными. Так, девушки не упустили возможности поглумиться над одним из бывших.

Не разрешал стричь волосы больше, чем на 10 см, нельзя было пить алкоголь, если он не пьет, нельзя было при нем надевать колготки, потому что это отталкивает. — морковка (@carrot_queeen) September 17, 2019

Отталкивает, прямо бьёт по лицу всей плотностью в 200 ден!!! Buldozerxxx

Мужикоотталкивающие колготки Simplex_fabula

Некоторые ответы были настолько длинными и структурированными, что, кажется, девушки ждали подходящего момента, чтобы выговориться.

- в ванной нельзя есть, там бактерии

- нельзя громко топать пятками по полу, это раздражает

- джинсовые шорты: отказать

- френч на ногтях: отказать

- пучок на голове: отказать

- спортивный трикотажный костюм: туда же — Viktoria G (@minifoont) September 17, 2019

- у тебя куртка зелёная (правильная девушка носит чёрное и белое, одевается в классику)

- чаще носи юбки

- почему ты не смотришь сериалы с Натальей Орейро?

- не слушай Раммштайн, это отвратительно когда девушка слушает тяжёлую музыку (записал мне димубилана на кассету !!) — Нестрашный яойный дракон. (@modest_evil) September 18, 2019

Парень составил 11 вопросов для будущей девушки, приговорив себя к одиночеству