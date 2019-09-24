В Twitter девушки рассекретили самые безумные запреты от их, к счастью, бывших

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Фото © Giphy

Пользовательница с ником Табакерка Трахтенберга спровоцировала стихийную психотерапию. Она дала выговориться десяткам девушек, которые раньше страдали от странных, а иногда и вовсе чудовищных требований своих парней. Если прочитать все комментарии, которые оставили под этим твитом, то точно задумаешься: а нужны мне эти отношения вообще или и так сойдёт?

Девчонки, а с какими *** мужскими "пунктиками" вы сталкивались? Я, к примеру, с категоричностью к полотенцу на голове после душа, наличие тёмного маникюра, даже *** до тёплых флисовых пижамных штанов с леопардовым принтом встречала

Eetonitazene

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/dzakhour/status/1174295817361985536" target="_blank">etonitazene</a></p>

Публикация девушки сразу вызвала интерес у её подписчиц. Оказалось, что девушка не одна такая, кому не везло с парнями.

Претензии парней были не только странными, но и откровенно смехотворными. Так, девушки не упустили возможности поглумиться над одним из бывших.

Отталкивает, прямо бьёт по лицу всей плотностью в 200 ден!!!

Buldozerxxx

Мужикоотталкивающие колготки

Simplex_fabula

Некоторые ответы были настолько длинными и структурированными, что, кажется, девушки ждали подходящего момента, чтобы выговориться.

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/klaip/status/1173973309509292032" target="_blank">klaip</a></p>

Парень составил 11 вопросов для будущей девушки, приговорив себя к одиночеству

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