В Twitter девушки рассекретили самые безумные запреты от их, к счастью, бывших

Девчонки, а с какими *** мужскими "пунктиками" вы сталкивались? Я, к примеру, с категоричностью к полотенцу на голове после душа, наличие тёмного маникюра, даже *** до тёплых флисовых пижамных штанов с леопардовым принтом встречала
Eetonitazene
Публикация девушки сразу вызвала интерес у её подписчиц. Оказалось, что девушка не одна такая, кому не везло с парнями.
удаляй твиттер или мы расстаёмся— Рита, ну заткнись (@upiraw) September 18, 2019
бросай курить или мы расстаёмся
добавляй всех мужиков в чс или мы расстаёмся
не выкладывай фотки в иг где видно хоть миллиметр груди или мы расстаёмся
ну короче мы расстались
1. Мне нельзя было дотрагиваться до своих СОБСТВЕННЫХ волос, потому что «если ты крутишь волосы пальцем - ты пытаешь привлечь всех мужиков рядом»— короче (@theanuyaa) September 17, 2019
2. Один раз плакал, потому что при решении тестов на IQ у него результат был меньше, чем у меня
Претензии парней были не только странными, но и откровенно смехотворными. Так, девушки не упустили возможности поглумиться над одним из бывших.
Не разрешал стричь волосы больше, чем на 10 см, нельзя было пить алкоголь, если он не пьет, нельзя было при нем надевать колготки, потому что это отталкивает.— морковка (@carrot_queeen) September 17, 2019
Отталкивает, прямо бьёт по лицу всей плотностью в 200 ден!!!
Buldozerxxx
Мужикоотталкивающие колготки
Simplex_fabula
Некоторые ответы были настолько длинными и структурированными, что, кажется, девушки ждали подходящего момента, чтобы выговориться.
- в ванной нельзя есть, там бактерии— Viktoria G (@minifoont) September 17, 2019
- нельзя громко топать пятками по полу, это раздражает
- джинсовые шорты: отказать
- френч на ногтях: отказать
- пучок на голове: отказать
- спортивный трикотажный костюм: туда же
- у тебя куртка зелёная (правильная девушка носит чёрное и белое, одевается в классику)— Нестрашный яойный дракон. (@modest_evil) September 18, 2019
- чаще носи юбки
- почему ты не смотришь сериалы с Натальей Орейро?
- не слушай Раммштайн, это отвратительно когда девушка слушает тяжёлую музыку (записал мне димубилана на кассету !!)
Парень составил 11 вопросов для будущей девушки, приговорив себя к одиночеству