Пользователь Twitter всего за 10 секунд взломал "умный" замок стоимостью 11 тыс.

Сколько нужно приложить усилий, чтобы взломать новомодный смарт-замок стоимостью ни много ни мало 11 тысяч рублей? Умельцам из "Твиттера" на это понадобится десять секунд.

Пользователь Cybergibbons, аналитик безопасности и средств взлома, изучил уязвимости нового смарт-замка компании Pineworld. Стоит такой 139,99 фунта (11 205 рублей). Об этом он рассказал в своём твиттере.

Би-би-си попросила изучить несколько смарт-вещей. Одной из них был замок Pineworld с "Амазона". Был только день, так что я пошёл на самую быструю и приближённую к жизни атаку cybergibbons

Выглядит довольно мило. PIN, Wi-Fi, RFID и сканер отпечатка пальцев? Вау. Как много возможностей для электронных атак cybergibbons

Вот только дело в том, что обычные грабители вряд ли станут заморачиваться со взломом замка входной двери с помощью электронных гаджетов. Поэтому хакеры решили посмотреть на механику устройства.

Замок оправдал свою цену, оказавшись довольно высокотехнологичным. Благодаря использованным в сборке материалам, на него сложно воздействовать магнитами. Да и сама ручка будет лишь проворачиваться, если замок не открыт, — в это время она просто отсоединена от приводного вала. Однако специалисты обнаружили один занимательный момент, и он уже совсем не положительный.

Но что это за серебристая штука внизу? Как раз там и срабатывает резервный механический замок, чтобы включить сцепление. Впрочем, она же внутри замка. Так в чём же проблема? cybergibbons

Я могу просверлить боковую часть литого корпуса за две секунды. Совсем не громко, и это не требует специальных инструментов cybergibbons

Вставьте небольшую отвёртку и поднимите. Дверь открыта cybergibbons

Всего, по словам профессиональных взломщиков, чтобы открыть этот замок, нужно десять секунд и немного знаний: где сверлить и какую часть приподнимать — совсем не сложно. Кажется, это не тот уровень безопасности, какой ожидаешь от дорогого умного замка.

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