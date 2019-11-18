Видеоняня напугала родителей до чёртиков, когда они увидели лицо своего ребёнка

Пользовательница "Твиттера" рассказала, как потусторонние силы "вселились" в её сына из-за странной видеоняни.

Девушка под ником PassionPopSoc купила новую видеоняню для своего ребёнка. Но, когда пришла ночь, она сильно об этом пожалела. Малыш Финн серьёзно испугал маму, ведь то, что она увидела на экране, напоминало скорее кадр из фильма ужасов.

У нас теперь новая видеоняня, и, кажется, это было ошибкой PassionPopSoc

Когда девушка опубликовала, что именно она увидела в ту ночь, твит тут же стал вирусным. За несколько дней он набрал больше 400 тысяч лайков и порядка 80 тысяч репостов, пишет Unilad.

Пользователи не смогли удержаться от шуток по поводу "одержимого ребёнка". А кто-то даже предлагал родителям крестить ребёнка. Ответ был дан соответствующий.

Мы пытались, но в течение процессии вода превратилась в кровь, а священник начал ползать по стенам. Мы решили, что это знак PassionPopSoc

Алиса, напомни мне вызвать экзорциста Grobzoula

Может, вам стоит оформить возврат? Ребёнка, конечно же, ребёнка! blurbette

Кто-то сравнил малыша с подрастающим супергероем и посоветовал готовиться маме к воспитанию особенного ребёнка. Ведь глаза-лазеры могут навредить не только злодеям, но и невнимательным родителям.

Также в комментариях вспомнили и о другой недавней истории с видеоняней. Тогда рядом со спящим ребёнком родители обнаружили приведение.

Мать увидела призрачное лицо в кроватке сына, но долго смеялась, поняв, что это