Верните наш 2009-й. Пользователи Twitter показали, что с ними стало за 10 лет

"Так, время пришло! Покажите мне, как вы выглядели 10 лет назад и сейчас"
"33–43. Отказалась от краски для волос"
"19–29. Теперь у меня очки, муж, искренняя улыбка и фотогеничность"
"22-летний несчастный я, прячущийся за фальшивой улыбкой / Сейчас мне 32, и я счастлив как никогда"
"2013 — и.. сейчас"
"Мне понадобилось 10 лет, чтобы найти подходящий блейзер"
"Начало десятилетия / Конец десятилетия"
"Птицы — хороший аксессуар. На самом деле я просто потолстел и поседел"
"Оххх..."
"Нет — уродливым кардиганам, да — кондиционеру для волос"
"Начало десятилетия / сейчас. Не очень-то изменилась, честно говоря"
"Как быстро могут пролететь эти 10 лет"
"+ борода, жена и ещё килограммов тридцать"
"14/24. Хорошие времена"
"От роли тарелки в школьной постановке "Красавицы и чудовища" до работы на Тони"
Для тех, кто не знает, что надеть: 15 ярких преображений от российского стилиста