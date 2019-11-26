Верните наш 2009-й. Пользователи Twitter показали, что с ними стало за 10 лет

Верите этому или нет, но десятые уже подходят к концу. В своём Twitter-аккаунте 26-летняя девушка Мари вдохновила других пользователей вспомнить, как они выглядели в самом начале десятилетия. Она опубликовала два своих снимка: один был сделан десять лет назад, а другой — недавно. В ответ на твит сотни людей поделились своими фотосравнениями, и в подборке ниже — десять самых впечатляющих из них.

"Так, время пришло! Покажите мне, как вы выглядели 10 лет назад и сейчас" "33–43. Отказалась от краски для волос" "19–29. Теперь у меня очки, муж, искренняя улыбка и фотогеничность" "22-летний несчастный я, прячущийся за фальшивой улыбкой / Сейчас мне 32, и я счастлив как никогда" "2013 — и.. сейчас" "Мне понадобилось 10 лет, чтобы найти подходящий блейзер" "Начало десятилетия / Конец десятилетия" "Птицы — хороший аксессуар. На самом деле я просто потолстел и поседел" "Оххх..." "Нет — уродливым кардиганам, да — кондиционеру для волос" "Начало десятилетия / сейчас. Не очень-то изменилась, честно говоря" "Как быстро могут пролететь эти 10 лет" "+ борода, жена и ещё килограммов тридцать" "14/24. Хорошие времена" "От роли тарелки в школьной постановке "Красавицы и чудовища" до работы на Тони" Для тех, кто не знает, что надеть: 15 ярких преображений от российского стилиста