Верните наш 2009-й. Пользователи Twitter показали, что с ними стало за 10 лет

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Фото © Twitter/anna_mcaree

Верите этому или нет, но десятые уже подходят к концу. В своём Twitter-аккаунте 26-летняя девушка Мари вдохновила других пользователей вспомнить, как они выглядели в самом начале десятилетия. Она опубликовала два своих снимка: один был сделан десять лет назад, а другой — недавно. В ответ на твит сотни людей поделились своими фотосравнениями, и в подборке ниже — десять самых впечатляющих из них.

"Так, время пришло! Покажите мне, как вы выглядели 10 лет назад и сейчас"

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/MusingsOfAGirl/status/1194638400508350465" target="_blank">MusingsOfAGirl</a></p>

"33–43. Отказалась от краски для волос"

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/RoisinO/status/1196032318332395520?s=20" target="_blank">RoisinO</a></p>

"19–29. Теперь у меня очки, муж, искренняя улыбка и фотогеничность"

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/chocmilk/status/1196102519900057601?s=20" target="_blank">chocmilk</a></p>

"22-летний несчастный я, прячущийся за фальшивой улыбкой / Сейчас мне 32, и я счастлив как никогда"

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/andyduncangray/status/1196358626065178624?s=20" target="_blank">andyduncangray</a></p>

"2013 — и.. сейчас"

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/shanegrayson1/status/1197322381527855104?s=20" target="_blank">shanegrayson1</a></p>

"Мне понадобилось 10 лет, чтобы найти подходящий блейзер"

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/anna_mcaree/status/1196150711379267584?s=20" target="_blank">anna_mcaree</a></p>

"Начало десятилетия / Конец десятилетия"

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/a_heretic_now/status/1197954195992629248?s=20" target="_blank">a_heretic_now</a></p>

"Птицы — хороший аксессуар. На самом деле я просто потолстел и поседел"

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/Josh_More/status/1196010242972237824?s=20" target="_blank">Josh_More</a></p>

"Оххх..."

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/luigipacho/status/1196760316043882496?s=20" target="_blank">luigipacho</a></p>

"Нет — уродливым кардиганам, да — кондиционеру для волос"

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/rajavocative/status/1196070148102332416?s=20" target="_blank">rajavocative</a></p>

"Начало десятилетия / сейчас. Не очень-то изменилась, честно говоря"

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/GodBlessMurrrka/status/1197656180207824896?s=20" target="_blank">GodBlessMurrrka</a></p>

"Как быстро могут пролететь эти 10 лет"

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/HolyJose2391/status/1196107378636275712?s=20" target="_blank">HolyJose2391</a></p>

"+ борода, жена и ещё килограммов тридцать"

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/Beecheyboy/status/1196143330956107779?s=20" target="_blank">Beecheyboy</a></p>

"14/24. Хорошие времена"

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/sketchii/status/1196525871416381440?s=20" target="_blank">sketchii</a></p>

"От роли тарелки в школьной постановке "Красавицы и чудовища" до работы на Тони"

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/KaylynBuckley/status/1196435712570265601?s=20" target="_blank">KaylynBuckley</a></p>

Для тех, кто не знает, что надеть: 15 ярких преображений от российского стилиста

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