Если бы даже принцессы были феминистками: 7 ехидных рисунков от блогера из Химок

Ну что, я решил помогать феминизму чем могу. Вот перерисовал Ариэль. Да, девушке и русалке необязательно носить патриархальный лифчик. И да, у неё щербинка после столкновения с китом. И нос у неё натуральный. И сидит она не на камне, а на унитазе
badsirrope
Принцесса Жасмин. Она не стесняется волос на своём теле. Её одежда удобна для неё и позволяет показать то, что она хочет показать, и скрыть свою сексуальность от сальных взглядов мужчин. Хотите бороды и усов? Почему бы и нет? И носик у неё папин
badsirrope
Белоснежка. Полиаморка, мечтающая посидеть не со зверятами, а по очереди на лице у всех семи своих гномов. Уверена, что именно она научила людей заниматься сексом, разжигать огонь и равноправие полов, в котором один пол равнее другого
badsirrope
Бэлль. (Бог видит я не хотел её рисовать, ведь это моя любимая принцесса Диснея.) Не выходит из дома уже полтора года. Прочитала все книги по феминизму и с помощью Интернета поставила себе диагноз: биполярное расстройство
badsirrope
Чтобы никто не чувствовал себя уязвлённым, я нарисовал вам принцессу Тиару. Не все феминистки её примут, ведь по рождению она мужчина. Но кто мы такие, чтобы судить её, если она чувствует себя женщиной и борется против прав мужчин
badsirrope
А вот вам спящая красавица. Ей незачем наносить макияж, ведь принца дождаться она просто отчаялась. Но она не скучает. Вяжет, завела кошек
badsirrope
Золушка. Если честно, я совершенно не понимаю, почему мой тред не лайкают феминистки. Ведь я, в принципе, делаю то же самое, что и они делали с принцессами
badsirrope
Как бы выглядели романтичные сцены "Диснея" в реальности: 15 смешных примеров