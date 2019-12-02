Если бы даже принцессы были феминистками: 7 ехидных рисунков от блогера из Химок

Ну что, я решил помогать феминизму чем могу. Вот перерисовал Ариэль. Да, девушке и русалке необязательно носить патриархальный лифчик. И да, у неё щербинка после столкновения с китом. И нос у неё натуральный. И сидит она не на камне, а на унитазе