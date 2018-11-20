Самую горячую "бойцовую рыбку" из UFC избили, превратив её лицо в месиво

27-летняя девушка-боец Рэйчел Остович была жестоко избита во время отдыха в Гонолулу, Гавайи. Мужчина, имя которого не называется, бил девушку по лицу и даже сломал ей орбитальную кость. Теперь Рейчел находится в больнице, сообщает Daily Mail.

27-летняя Рэйчел Остович считается одной из самых перспективных звёзд UFC. В январе Рэйчел должна была сразиться с Пейдж Ванзант — ещё одной красавицей-бойцом. Но теперь бой под угрозой, ведь 19 ноября девушка была жестоко избита. Сообщается, что преступник повредил девушке орбитальную кость и на восстановление может уйти не меньше трёх месяцев.

В отделении полиции Гонолулу сообщили, что по факту случившегося заведено уголовное дело по статье "Насилие в семье". Вероятнее всего, красавицу избил кто-то из близких — родственник или бойфренд. Тем не менее задержанных по этому делу пока нет.

Отметим, что Рэйчел прославилась не только как боец, но и как инстаграм-модель. Девушка регулярно выкладывает в Сеть соблазнительные фотографии, и на её страницу подписано больше 350 тысяч человек. Последнее на сегодняшний день фото было сделано на Гавайях три дня назад.

10 самых сексуальных "бойцовых рыбок", из-за которых парни выходят на ринг