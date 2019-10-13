Девушка — боец UFC потеряла сразу 20 тыс. подписчиков, объявив радостную новость

Маккензи Дерн, 26-летняя девушка — боец UFC из Калифорнии, США, рассказала, что больше 20 тысяч подписчиков отписались от её инстаграм-аккаунта за несколько минут, стоило ей объявить о своей беременности.

До того как Маккензи стала мамой, она успела стать бойцом-легендой. На её счету семь побед MMA, и, кроме того, она два раза с триумфом выигрывала в боях UFC. В феврале этого года девушка рассказала своим фанатам, что она собирается стать мамой. Своей радостью спортсменка поделилась в "Инстаграме".

Рада поделиться с вами этой новостью. Я стану мамой! Обожаю нашу семью, и теперь у меня будет ещё больше ОГРОМНОЙ мотивации внутри и снаружи ринга! Маккензи Дерн

Однако новоиспечённая мама, которая родила дочь Моа в июне, рассказала ESPN, что не все её фанаты были рады этой новости — из-за этого она потеряла тысячи подписчиков.

Я потеряла 20 000 поклонников, когда объявила о беременности и опубликовала нашу с мужем фотографию Маккензи Дерн

Сейчас Маккензи, аудитория которой насчитывает 705 тысяч подписчиков в "Инстаграме", говорит, что вместе с рождением дочери у неё появились новые фанаты.

Я думаю, что это новая публика и даже немного отличающаяся от моей привычной аудитории. Похоже, сейчас меня читает больше мам. Может быть, они вдохновлены моей историей Маккензи Дерн

В ближайшие выходные Маккензи предстоит выход на ринг всего спустя четыре месяца после родов. Спортсменка призналась: ей пришлось уговаривать организаторов, чтобы они позволили ей участвовать в бою так скоро.

Бабушка шокирует своим возрастом, тренируясь 5 раз в неделю ради красивого тела