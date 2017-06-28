Oxxxymiron против Гнойного. Всё, что нужно знать

Этим летом в Петербурге пройдёт самый ожидаемый Versus-батл в истории: суперзвезда русского рэпа Оксимирон выйдет против Гнойного, человека из питерского андеграунда. Павел Городницкий собрал все расклады перед эпической битвой.

Всё началось в июле 2016 года, когда на YouTube загрузили батл Эрнесто Заткнитесь против Гнойного. Эрнесто витиевато задевал оппонента, а тот конкретно жестил, бросаясь в представителя "Версуса" и фактами, и откровенной грязью.

Одним из опорных пунктов в выступлении Гнойного был тезис о том, что Эрнесто — давний поклонник Оксимирона. Чтобы показать, насколько ничтожен рэпер с дипломом Оксфорда, Гнойный назвал его жадной до хайпа свиньёй, а затем подчеркнул, что Мирон Фёдоров ни разу не батлил на главной площадке в России.

Оксимирон неожиданно отреагировал на провокацию Гнойного в "Твиттере". Во-первых, король российской батл-сцены признал, что Слава Карелин порвал Эрнесто (2:1 по раундам), а во-вторых, вызвал резидента Slovo SPb на поединок летом 2017 года.

Именно с тех пор, уже почти 11 месяцев, этот гипотетический батл остаётся самым обсуждаемым и ожидаемым событием в рэп-культуре.

Самое удивительное, что про встречу Мирона и Гнойного действительно ничего не известно. Организаторы батла уверяют, что переговоры идут крайне туго, но битва всё равно состоится не позже осени этого года. Другой информации нет — боссы "Версуса" традиционно умеют хранить секреты.

Чтобы ожидание батла не было слишком унылым, мы разобрали преимущества и слабые места обоих участников.

Почему победит Oxxxymiron?

Мирон и Гнойный — личности абсолютно разного масштаба: их поединок можно сравнить с августовским боем Флойда Мэйвезера и Конора Макгрегора, который пройдёт по правилам бокса. У Конора крайне мало шансов — так же, как и у Гнойного.

1. Оксимирон может легко разложить противника по фактам. Осенью 32-летний рэпер соберёт "Олимпийский" в Москве и "Ледовый" в Петербурге, а Гнойный не в состоянии заполнить даже тысячный клуб "Зал ожидания".

У Окси — туры по Европе, у Славы Карелина — выступления в крошечных кабаках российской провинции. Мирон гребёт деньги с продаж в iTunes, а Гнойный наверняка удивляется, когда хоть кто-то покупает его трек.

Как артисты они несоизмеримы, и Мирон Янович почти точно сделает на этом акцент, подчеркнув творческую ничтожность оппонента.

В этом плане Оксимирону сильно помог победитель Slovo SPb Сеймур, который рассказал, как Гнойный унижает друзей за спиной и всерьёз раздумывает над предложением побатлить за 10 тысяч рублей.

"Это не батл, мой друг, а спасательный круг, который я тебе бросаю как исполнителю", — цитата Окси, которую он выпалил в лицо Джонибою, снова может стать актуальной.

2. Мирон уже прошёл весь путь Гнойного. Он тоже был никому не известным артистом, тоже записывал диссы на известных исполнителей и тоже гордился, когда на концерты приходило больше 100 человек. Опытный батлер экзаменует малыша — в батле с Гнойным Окси надавит и на эту мозоль. Карелину будет нечем удивить соперника — тот тоже прекрасно знает, что такое андеграунд.

3. Мирон Янович проконсультируется с врачами по вопросам раздвоения личности. Строго говоря, у Гнойного клинический случай: он выступает и батлит под самыми разными никами.

Соня Мармеладова, Слава КПСС, Бутер Бродский, Валентин Дядька, Птичий Пепел — всё это один человек, Слава Карелин. У Оксимирона, который ещё в юности выбрал звучный никнейм и никогда его не менял, будет куча поводов потроллить Гнойного по поводу стереогамной шизофрении.

Но главное — есть вероятность, что Окси прямо на батле расскажет и о своей истории болезни. Тут стоит напомнить, что Фёдорова исключали из Оксфорда с диагнозом "маниакальная депрессия" (об этом периоде жизни можно послушать в треке "Спонтанное самовозгорание", но там всё абстрактно).

Трогательный автобиографический кусок — весомый аргумент для судей, которых не смутит, что Окси зачитает про себя, а не про соперника.

4. Окси накажет Гнойного за плодовитость. На странице Карелина каждую неделю появляются новые, проходные треки — чувствуется, что парень стремится всеми силами заявить о себе, привлечь внимание аудитории.

Фёдоров избрал полярную тактику: минимум действий, максимум хайпа. Он не даёт интервью, не батлит и не посещает чужие батлы. У него не выходят новые треки и клипы, даже его "инстаграм" и "твиттер" почти не обновляются.

Словом, Окси всячески мешает сопернику собирать компромат к батлу, а заодно в очередной раз демонстрирует своё величие: когда Мирон просто появился на сцене во время киевского Thomas Mraz, об этом написали все рэп-издания. Гнойному пока что далеко до такой влиятельности.

Почему победит Гнойный

Слава Карелин изначально триумфатор — чем бы ни закончился батл, ситуация с Джонибоем (смерть карьеры) не повторится, потому что карьера Гнойного до сих пор находится в зачаточном состоянии.

Для резидента "Слова" встреча с Окси — шанс прорваться на большие площадки и заставить людей послушать треки, а не только выступления на батлах.

Теперь поговорим о преимуществах Гнойного.

1. У Славы вообще нет моральных границ. Он может жестоко шутить о детской смертности в Руанде, об инвалидности, и о других вещах, которые вызовут у зрителей странную смесь страха, злобы и восхищения.

Карелин вряд ли весь батл будет бить по фактам — скорее, он измельчит Оксимирона ничем не подкреплёнными панчлайнами. Гнойный как бы намекнёт: не смотрите на то, что я сам ничего не добился, лучше слушайте то, что я говорю. И люди будут слушать его и постепенно вникать.

Например, на блиц-батле 2х2 против Замая Слава выдал такую строчку: "Мэн, тебе под 30, а в Бишкеке до сих пор нет улицы с твоим именем".

Понятно, что это полнейший бред, но Гнойный произнёс фразу так, словно отсутствие улицы имени Замая — главный провал в карьере оппонента. Провернуть аналогичный фокус с Окси будет в разы тяжелее, но у Славы был год на подготовку — он должен справиться.

2. Карелин не уступает Мирону в технике. Это может прозвучать кощунственно, но Слава действительно натренировал сильный флоу — его речь во время ускорений не звучит как упражнение для дикции.

В своё время Окси поразил толпу, показав Джонибою, как читают грайм настоящие МС. Но Гнойного таким не удивить — он и сам разбирается в грайме не хуже Фёдорова.

Более того, лидер "Слова" — самый техничный и разносторонний противник Мирона с 2013 года, потому что Крипл, Дуня и ST читали стихи, а Джонибой изрыгал рэп с элементами вокала (получилось чудовищно).

Вопрос встаёт очень остро: кто кого перечитает?

Нет никаких гарантий, что триумфатором станет персонаж, которого ждёт переполненный "Олимпийский".

3. Гнойный в прекрасной батловой форме. За год он поучаствовал в двух батлах под бит — против Рики Ф (20 миллионов просмотров, явная победа Славы) и против пары Чейни/МickeyMouse в рамках проекта "Рвать на битах".

Кроме того, Карелин стабильно ходит на питерские батлы — его видели и в "1703" на полуфинале Versus Fresh Blood, и в тесном клубе "Грибоедов" на 140 BPM Battle.

Мирон, в свою очередь, весь год был занят — сначала собственным туром, затем делами букингового агентства, где он гендиректор. Это не значит, что Окси ослаб и растерял скиллы. Это значит лишь то, что Фёдорову будет непросто разнести человека, который все последние месяцы старательно готовился к главному событию в жизни.

4. Карелин — очень разноплановый МС. По этому поводу есть замечательная история. Уступив Оксимирону 0:3, ST пришёл к Басте, и Василий объяснил, в чём ошибся Александр Степанов. ST клюнул на удочку оппонента — попытался учить его жизни, а в итоге профессором в их битве себя показал более хитрый и дальновидный Окси. Баста считает, что единственная победная тактика против непобеждённого Мирона Яновича — восхвалять противника, положительно рецензируя всё его творчество.

Гнойный — человек, способный идеально справиться с этой миссией. Три раунда могут радикально отличаться по стилю: в одном — нарытые факты, в другом — треш и угар, в третьем — тот самый искренний респект, который неминуемо понизит градус всего противостояния. Такой исход, разумеется, на руку Славе, ведь Мирон обязательно будет учить его жизни и батлить по-серьёзному.

5. За Гнойным стоит объединение "Антихайп". Можно подумать, что поддержка Замая — слабый аргумент, но это не так.

Во-первых, помимо Замая в "Антихайпе" есть Букер (финалист Fresh Blood), ХХОС (победитель Fresh Blood) и Фаллен МС (автор легендарного раунда про туалетных шнырей) — эти люди могут помочь с текстом и фактурой.

Во-вторых, у "Антихайпа" имеются преданные фанаты — они будут встречать овациями каждый панчлайн Славы Карелина. Пугающей тишины, как на батлах ST и Джонибоя, точно не случится: Гнойный вообще не почувствует, что находится в гостях у иконы "Версуса".

В чём главная интрига?

В прошлом году батлы между представителями Versus и Slovo прошли без судей. Если ситуация повторится и сейчас, то споры вокруг столкновения Окси и Гнойного не утихнут никогда.

С одной стороны, батл без вердикта будет умным PR-ходом организаторов — легко представить ад в комментариях под видео.

С другой стороны, конкретно в этом случае поединку всё же нужен победитель — батл реально исторический, его не стоит завершать многоточием.

Почему батл может быть провальным?

Есть ненулевая вероятность, что расслабленный Гнойный выйдет и выступит совсем "по фану" — насмешит друзей, но вчистую проиграет поединок.

Потом Слава будет говорить, что ему было лениво тратить время на какого-то там Оксимирона, но эти смешные тезисы прозвучат даже хуже, чем банальные оправдания.

Почему нужно болеть за Гнойного?

Уничтожив образ Славы, Окси запросто может заявить: "Всё, ребята, побатлили и хватит. Скоро мне 33, я ухожу из проекта, приятно было повидаться. Не нужно меня вызывать — я всем всё доказал. Прощайте". Так завершится карьера ярчайшего русскоязычного батл-МС.

Чтобы этого не произошло, Мирону нужен вызов. Этот вызов — поражение от Гнойного: если Карелин выжмет всего себя без остатка и превзойдёт Окси, тот обязательно вернётся за короной и подарит нам ещё как минимум одно феерическое шоу.