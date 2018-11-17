Модель-пышка объявила бойкот Victoria’s Secret из-за скандала с трансгендерами

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Модель-пышка объявила бойкот Victoria’s Secret из-за скандала с трансгендерами

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Тесс Холлидей обвинила производителя нижнего белья в дискриминации моделей, не соответствующих общепринятым стандартам. Её резкий пост в "Инстаграме" собрал десятки тысяч лайков. Конфликт разгорелся после заявления представителя бренда о том, что Victoria’s Secret неинтересно работать с моделями plus-size и трансгендерами.

"Да кому вообще нужны эти Victoria’s Secret? Они никогда не поддерживали пышек, а теперь пытаются наехать ещё и на моих трансгендерных сестёр. Ну уж нет. Пусть поцелуют мою толстую попу!", — написала Тесс Холлидей в своём "Инстаграме". Возмущённый пост она подкрепила соответствующей фотографией.

<p>Фото: © <a href="https://www.instagram.com/tessholliday/?hl=ru" target="_blank">Instagram/tessholliday</a></p>

Негодование модели plus-size вызвала позиция бренда по поводу привлечения к работе девушек с нестандартными размерами и манекенщиков, сменивших пол. Директор Victoria's Secret по маркетингу Эд Разек заявил в интервью журналу Vogue, что компания не приглашает таких моделей на кастинги, потому что "не заинтересована в этом".

<p>Эдвард Разек. Фото: © <a href="https://www.facebook.com/profile.php?id=100011296084981" target="_blank">Facebook/EdwardRazek</a></p>

В Victorias Secret должны уделять больше внимания нестандартным размерам и типам телосложения. А мы должны уделять больше внимания тем брендам, которые делают то, что нам нужно

Тесс Холлидей

<p>Фото: © <a href="https://www.instagram.com/tessholliday/?hl=ru" target="_blank">Instagram/tessholliday</a></p>

Подписчики Холлидей лайкнули ей пост более 70 тысяч раз и оставили более двух тысяч комментариев. Один из пользователей написал: "Если компания игнорирует интересы людей с большими размерами и занимается половой дискриминацией, то ей не место на рынке". "Точно, — поддержал другой. — Зачем тратить деньги на бренды, которые не хотят меняться".

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