Все модели делают это: 10 ангелов Victoria's Secret, которых поймали на фотошопе

Стелла Максвелл немного приблизила своё изображение. Совсем другое дело!
Даки Тот слегка подровняла себе щёки и бёдра
Белла Хадид подтянула скулы и подбородок
Эльзу Хоск уличили в редактировании собственного таза
Шанина Шейк попалась на заужении талии
Ясмин Вийналдум безжалостно отфотошопила своё лицо
Девон Уинтер удостоилась чести пройти по подиуму с крыльями, но после показа не удержалась от соблазна сделать свой живот чуть более плоским
Кендалл Дженнер почти на всех снимках уменьшает объём своей талии
А Барбара Палвин — челюсть
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Бодинегатив. Как самые известные модели plus-size выглядят без фотошопа
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