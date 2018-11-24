Все модели делают это: 10 ангелов Victoria's Secret, которых поймали на фотошопе

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Все модели делают это: 10 ангелов Victoria's Secret, которых поймали на фотошопе

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Автор анонимного аккаунта в "Инстаграме" выводит на чистую воду манекенщиц и других звёзд, замеченных в ретушировании собственных фото перед публикацией в соцсетях. Celebface не называет своего имени, но у него уже более 700 тысяч подписчиков, несмотря на закрытый профиль. "Если вы не хотите знать правду — покиньте эту страницу", — призывает блогер.

Стелла Максвелл немного приблизила своё изображение. Совсем другое дело!

<p>Фото: © <a href="https://www.instagram.com/celebface/" target="_blank">Instagram/celebface</a></p>

Даки Тот слегка подровняла себе щёки и бёдра

<p>Фото: © <a href="https://www.instagram.com/celebface/" target="_blank">Instagram/celebface</a></p>

Белла Хадид подтянула скулы и подбородок

<p>Фото: © <a href="https://www.instagram.com/celebface/" target="_blank">Instagram/celebface</a></p>

Эльзу Хоск уличили в редактировании собственного таза

<p>Фото: © <a href="https://www.instagram.com/celebface/" target="_blank">Instagram/celebface</a></p>

Шанина Шейк попалась на заужении талии

<p>Фото: © <a href="https://www.instagram.com/celebface/" target="_blank">Instagram/celebface</a></p>

Ясмин Вийналдум безжалостно отфотошопила своё лицо

<p>Фото: © <a href="https://www.instagram.com/celebface/" target="_blank">Instagram/celebface</a></p>

Девон Уинтер удостоилась чести пройти по подиуму с крыльями, но после показа не удержалась от соблазна сделать свой живот чуть более плоским

<p>Фото: © <a href="https://www.instagram.com/celebface/" target="_blank">Instagram/celebface</a></p>

Кендалл Дженнер почти на всех снимках уменьшает объём своей талии

<p>Фото: © <a href="https://www.instagram.com/celebface/" target="_blank">Instagram/celebface</a></p>

А Барбара Палвин — челюсть

<p>Фото: © <a href="https://www.instagram.com/celebface/" target="_blank">Instagram/celebface</a></p>

Теперь вы видели всё

<p>Фото: © <a href="https://www.instagram.com/celebface/" target="_blank">Instagram/celebface</a></p>

Бодинегатив. Как самые известные модели plus-size выглядят без фотошопа

Автор:
СХ
Семен Хафизов
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