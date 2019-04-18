В рядах "ангелов" Victoria's Secret пополнение: теперь их 16, и одна ярче другой

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В рядах "ангелов" Victoria's Secret пополнение: теперь их 16, и одна ярче другой

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Фото: © Instagram/alexinagraham, Instagram/leomieanderson

Бренд Victoria's Secret стремится привнести в свои знаменитые шоу больше разнообразия, поэтому в 2019 году пригласил стать "ангелами" моделей с разным цветом кожи и параметрами. Новыми лицами компании стали Алексина Грейам, Барбара Палвин, Грейс Элизабет и Леоми Андерсон.

Алексине Грэм 29 лет, и она — первый "ангел" с копной огненно-рыжих волос в команде Victoria's Secret.

<p>Фото: © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/alexinagraham/" target="_blank">alexinagraham</a></p>

Барбаре Палвин 25 лет, впервые она появилась в шоу в 2012 году, но спустя 6 лет вернулась. Самая фигуристая среди коллег.

<p>Фото: © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/realbarbarapalvin/" target="_blank">realbarbarapalvin</a></p>

Грейс Элизабет всего 22 года, и она самая молодая среди девушек, но уже имеет почти миллион подписчиков в "Инстаграме".

<p>Фото: © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/lovegrace_e/" target="_blank">lovegrace_e</a></p>

Леоми Андерсон 26 лет. Присоединившись к команде, она стала самой темнокожей среди моделей Victoria's Secret.

<p>Фото: © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/leomieanderson/" target="_blank">leomieanderson</a></p>

Но и остальным "ангелам" Victoria's Secret есть чем похвастаться, будь то знаменитый муж-красавчик, миллионы подписчиков в "Инстаграме" или очаровательные дети.

Бехати Принслу 30 лет, она работает "ангелом" с 2009 года, а с 2014-го — замужем за лидером группы Maroon 5 Адамом Левином.

<p>Фото: © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/behatiprinsloo/" target="_blank">behatiprinsloo</a></p>

Кэндис Свейнпол тоже 30, она родом из ЮАР и в команде с 2010 года. У неё более 13 млн подписчиков в "Инстаграме".

<p>Фото: © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/angelcandices/" target="_blank">angelcandices</a></p>

Лили Олдридж выглядит прекрасно для своих 33 лет, она — мать двоих детей, причём сына родила совсем недавно, в январе.

<p>Фото: © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/lilyaldridge/" target="_blank">lilyaldridge</a></p>

Эльза Хоск — 30-летняя модель из Швеции, с классической скандинавской внешностью.

<p>Фото: © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/hoskelsa/" target="_blank">hoskelsa</a></p>

Жасмин Тукс 28 лет, она выросла в Калифорнии и благодаря маме-стилисту попала в модельный бизнес уже в 15 лет.

<p>Фото: © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/jastookes/" target="_blank">jastookes</a></p>

Лаис Рибейро — 28-летняя модель родом из Бразилии, привносит в семью "ангелов" немного веселья и карнавала.

<p>Фото: © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/laisribeiro/" target="_blank">laisribeiro</a></p>

Марте Хант 29 лет, она снималась в клипе Тейлор Свифт и работает "ангелом" с 2015 года.

<p>Фото: © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/marthahunt/" target="_blank">marthahunt</a></p>

Роми Стрейд 23 года, топ-модель из Нидерландов, по слухам, этой осенью тайно вышла замуж.

<p>Фото: © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/romeestrijd/" target="_blank">romeestrijd</a></p>

Сара Сампайо — 27-летняя модель из Португалии, её не раз признавали лучшей в стране, к команде Victoria's Secret она присоединилась в 2015 году.

<p>Фото: © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/sarasampaio/" target="_blank">sarasampaio</a></p>

Стелле Максвелл 28 лет, она родилась в Бельгии, жила в Австралии и Новой Зеландии, причём её родители — из Северной Ирландии.

<p>Фото: © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/stellamaxwell/" target="_blank">stellamaxwell</a></p>

Тейлор Хилл 23 года, она начала карьеру модели в 17 лет — сразу после того, как закончила школу.

<p>Фото: © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/taylor_hill/" target="_blank">taylor_hill</a></p>

Жозефин Скрайвер — 26-летняя модель родом из Дании, встречается с солистом американской рок-группы The Cab.

<p>Фото: © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/josephineskriver/" target="_blank">josephineskriver</a></p>

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