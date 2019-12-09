Журналистка сразу же поймала бойфренда на измене благодаря его фитнес-браслету

В Twitter Джейн решила поддержать беседу коллег о спортивных подарках. Она вспомнила, что когда бывший парень подарил ей фитнес-браслет, то была только рада такому сюрпризу... до поры до времени.
Бывший парень на Рождество подарил мне фитнес-браслет как у него. Мы наблюдали за активностью друг друга. Мне нравился этот подарок, пока... однажды мой бойфренд не исчез, а в 4 часа утра его уровень физической активности в приложении зашкалил
Джейн Слэйтер
Твит быстро стал вирусным. Его лайкнули почти четыреста тысяч пользователей, а репост сделали около 40 тысяч раз, сообщает Daily Dot. В комментариях пользователи начали предполагать, что парень мог просто заскочить на тренировку после тяжёлого дня, но Джейн сразу всех разубедила.
Осторожно, спойлер! Вряд ли он записался на групповое занятие в 4 часа утра
Джейн Слэйтер
Пользователей Twitter история Джейн действительно впечатлила. И хоть ситуация совсем не весёлая, но упустить такой повод для шуток было бы глупо.
Все девушки, которые прочитают этот твит, подарят своим парням фитнес-браслет на Рождество
DomClare
И суперклей, чтобы приклеить гаджет к его чёртовому запястью
JCWHelmkamp
Останки парня, который исчез 22 года назад, были найдены благодаря Google-картам