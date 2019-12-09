Журналистка сразу же поймала бойфренда на измене благодаря его фитнес-браслету

Джейн Слэйтер, репортёр канала NFL Network из США, рассказала, как она поймала своего парня на измене.

В Twitter Джейн решила поддержать беседу коллег о спортивных подарках. Она вспомнила, что когда бывший парень подарил ей фитнес-браслет, то была только рада такому сюрпризу... до поры до времени.

Бывший парень на Рождество подарил мне фитнес-браслет как у него. Мы наблюдали за активностью друг друга. Мне нравился этот подарок, пока... однажды мой бойфренд не исчез, а в 4 часа утра его уровень физической активности в приложении зашкалил Джейн Слэйтер

Твит быстро стал вирусным. Его лайкнули почти четыреста тысяч пользователей, а репост сделали около 40 тысяч раз, сообщает Daily Dot. В комментариях пользователи начали предполагать, что парень мог просто заскочить на тренировку после тяжёлого дня, но Джейн сразу всех разубедила.

Осторожно, спойлер! Вряд ли он записался на групповое занятие в 4 часа утра Джейн Слэйтер

Пользователей Twitter история Джейн действительно впечатлила. И хоть ситуация совсем не весёлая, но упустить такой повод для шуток было бы глупо.

Все девушки, которые прочитают этот твит, подарят своим парням фитнес-браслет на Рождество DomClare

И суперклей, чтобы приклеить гаджет к его чёртовому запястью JCWHelmkamp

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