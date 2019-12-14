Внук и его 93-летняя бабушка научат, что такое полный отрыв: 10 смешных костюмов

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Фото © Instagram/smoothsmith8

Отношениям 27-летнего Росса Смита и его 93-летней бабули Полин Кана можно только позавидовать. Эта парочка часто радует своих поклонников забавными фотографиями в смехотворных костюмах. Аудитория у них немаленькая — 2,7 млн подписчиков в "Инстаграме" ошибаться не могут. Десять самых уморительных работ семейного дуэта — в подборке ниже.

"Счастливого Дня благодарения!"

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/smoothsmith8/" target="_blank">smoothsmith8</a></p>

"Не могу поверить, что бабуля в игре! Сегодня она проломит пару черепов!"

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/smoothsmith8/" target="_blank">smoothsmith8</a></p>

"Спасибо бабушке за то, что она была моей Валентиной последние 26 лет... Впрочем, выбора у неё не было"

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/smoothsmith8/" target="_blank">smoothsmith8</a></p>

"История игрушек... из гетто"

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/smoothsmith8/" target="_blank">smoothsmith8</a></p>

"Счастливой Пасхи! До сих пор не понимаю, как связаны пасхальные яйца и кролики..."

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/smoothsmith8/" target="_blank">smoothsmith8</a></p>

"В этом году я нашёл идеальную ёлку🎄👵🏻"

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/smoothsmith8/" target="_blank">smoothsmith8</a></p>

"На Хэллоуин мы нарядились в героев из мультика "Вверх". Как у нас вышло?"

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/smoothsmith8/" target="_blank">smoothsmith8</a></p>

"С Днём Святого Патрика 🍀🍻"

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/smoothsmith8/" target="_blank">smoothsmith8</a></p>

"Мы поехали в Мексику. Выглядели словно сексуальный фруктовый салат!"

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/smoothsmith8/" target="_blank">smoothsmith8</a></p>

"Отмечаем Синко де Майо!"

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/smoothsmith8/" target="_blank">smoothsmith8</a></p>

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