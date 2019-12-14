Внук и его 93-летняя бабушка научат, что такое полный отрыв: 10 смешных костюмов

"Счастливого Дня благодарения!"
"Не могу поверить, что бабуля в игре! Сегодня она проломит пару черепов!"
"Спасибо бабушке за то, что она была моей Валентиной последние 26 лет... Впрочем, выбора у неё не было"
"История игрушек... из гетто"
"Счастливой Пасхи! До сих пор не понимаю, как связаны пасхальные яйца и кролики..."
"В этом году я нашёл идеальную ёлку🎄👵🏻"
"На Хэллоуин мы нарядились в героев из мультика "Вверх". Как у нас вышло?"
"С Днём Святого Патрика 🍀🍻"
"Мы поехали в Мексику. Выглядели словно сексуальный фруктовый салат!"
"Отмечаем Синко де Майо!"
Косплеерша выбирает самых неожиданных персонажей, вызывая у людей приступы смеха