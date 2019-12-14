Внук и его 93-летняя бабушка научат, что такое полный отрыв: 10 смешных костюмов

Отношениям 27-летнего Росса Смита и его 93-летней бабули Полин Кана можно только позавидовать. Эта парочка часто радует своих поклонников забавными фотографиями в смехотворных костюмах. Аудитория у них немаленькая — 2,7 млн подписчиков в "Инстаграме" ошибаться не могут. Десять самых уморительных работ семейного дуэта — в подборке ниже.

"Счастливого Дня благодарения!"

"Не могу поверить, что бабуля в игре! Сегодня она проломит пару черепов!"

"Спасибо бабушке за то, что она была моей Валентиной последние 26 лет... Впрочем, выбора у неё не было"

"История игрушек... из гетто"

"Счастливой Пасхи! До сих пор не понимаю, как связаны пасхальные яйца и кролики..."

"В этом году я нашёл идеальную ёлку🎄👵🏻"

"На Хэллоуин мы нарядились в героев из мультика "Вверх". Как у нас вышло?"

"С Днём Святого Патрика 🍀🍻"

"Мы поехали в Мексику. Выглядели словно сексуальный фруктовый салат!"

"Отмечаем Синко де Майо!"

Косплеерша выбирает самых неожиданных персонажей, вызывая у людей приступы смеха