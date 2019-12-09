Самая молодая, красивая, но не наша. 10 фото будущего премьера Финляндии

34-летняя представительница партии социал-демократов Санна Марин готовится заменить на этом посту ушедшего в отставку Антти Ринне.

Санна Марин — министр транспорта Финляндии, но в ближайшие пару дней должна занять новый пост, пишет CNN

Когда это случится, Санна станет самым молодым действующим премьер-министром в мире

Сейчас этого "титула" удостоен глава Правительства Украины — 35-летний Алексей Гончарук. А премьеру Новой Зеландии Джасинде Ардерн 39 лет

Санна выросла в небогатой семье, которая жила на съёмной квартире. Но, несмотря на трудности, девушку всегда поддерживала и вдохновляла мама

Сейчас Санна сама мама двухлетней малышки. Но к будущим рабочим обязанностям она относится очень серьёзно

Я никогда не думала о своём возрасте или поле, только о причинах, по которым я пришла в политику. <...> Впереди у нас много работы, чтобы восстановить доверие Санна Марин

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