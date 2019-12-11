10 самых странных желаний, о которых дети по секрету рассказывали Санте

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Фото © Giphy

Пользователи Reddit поинтересовались у актёров, которые пробовали себя в роли Санты, что самое странное они слышали от детей за время работы. В подборке ниже — 10 самых смешных ответов.

Работал не Сантой, а эльфом. Я прочитал письмо (лучше бы я этого не делал) от ребёнка, который попросил дельфина "НЕ аутиста". Даже не знал, что об этом думать... Вряд ли у шестилетнего мальчика был плохой опыт с дельфинами-инвалидами

DoddsWill1

Однажды мой сын попросил у Санты "маленького носорога". Актёр его пытался переубедить, мол, маме-носорогу будет очень грустно без своего ребёнка. Тогда мой сын ответил: "Хорошо, тогда я возьму и её тоже. Пусть спит в кровати моей мамы"

Masochisticminx

<p>Фото © <a href="https://giphy.com/gifs/teamcoco-conan-obrien-conan25-idLzWTt1i502Hp4fLC" target="_blank">Giphy</a></p>

Моя сестра попросила у Санты "чёрных людей" на Рождество. Она имела в виду "Людей в чёрном"

W0nderfulandstrange

Не Санта, но мой друг работал им однажды. Он рассказывал, что самой странной вещью, которую он услышал от ребёнка, была просьба о муже для его мамы

Angelbot1000

<p>Фото © <a href="https://giphy.com/gifs/job-mall-deaf-hks8aOsNkPnxu" target="_blank">Giphy</a></p>

После двух часов ожидания в очереди к Санте моя дочь попросила у него... хот-дог

Simulated_Narwhal

Был Сантой на прошлой неделе. Ребёнок попросил свисток, в который она могла бы свистеть ночью, чтобы разбудить маму и напугать её. Я сказал: "Нет, маленький гремлин, за это ты попадёшь в список непослушных, а твоя мама будет спокойно спать"

VictorCrowne

<p>Фото © <a href="https://giphy.com/gifs/mrw-discover-december-AUIqGKx4wwBQk" target="_blank">Giphy</a></p>

Буквально вчера вечером мы повели дочь к Санте. Когда актёр спросил, что такая маленькая девочка хочет на Рождество, она сказала: "Сюрприз". Санта был так удивлён, что не знал, что сказать

Wald0Found

Много лет назад ко мне пришла девочка, которая ни в какую не рассказывала маме, что она хочет на Рождество, поэтому меня попросили помочь. Ребёнок хотел "немного косметики и сиськи"... Ага, и как это её матери передать

LPGeoteacher

<p>Фото © <a href="https://giphy.com/gifs/santa-comedy-bQy5hTHy1O5Xy" target="_blank">Giphy</a></p>

Однажды моя сестра спросила Санту, может ли он подарить ей голову лошади и мороженое в рожке. Она объяснила, что наклеит мороженое на лошадь и будет рассказывать своим друзьям, что убила единорога. Она эту историю даже не

помнит

Navy-H

Когда мне было пять (49 лет назад), я попросил у Санты в кафешке газонокосилку — прямо как у моего папы. Я сказал это, держа микрофон прямо перед лицом. До сих пор слышу смех взрослых, что были там

Eye_Doc_Photog

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