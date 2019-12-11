10 самых странных желаний, о которых дети по секрету рассказывали Санте

Работал не Сантой, а эльфом. Я прочитал письмо (лучше бы я этого не делал) от ребёнка, который попросил дельфина "НЕ аутиста". Даже не знал, что об этом думать... Вряд ли у шестилетнего мальчика был плохой опыт с дельфинами-инвалидами
DoddsWill1
Однажды мой сын попросил у Санты "маленького носорога". Актёр его пытался переубедить, мол, маме-носорогу будет очень грустно без своего ребёнка. Тогда мой сын ответил: "Хорошо, тогда я возьму и её тоже. Пусть спит в кровати моей мамы"
Masochisticminx
Моя сестра попросила у Санты "чёрных людей" на Рождество. Она имела в виду "Людей в чёрном"
W0nderfulandstrange
Не Санта, но мой друг работал им однажды. Он рассказывал, что самой странной вещью, которую он услышал от ребёнка, была просьба о муже для его мамы
Angelbot1000
После двух часов ожидания в очереди к Санте моя дочь попросила у него... хот-дог
Simulated_Narwhal
Был Сантой на прошлой неделе. Ребёнок попросил свисток, в который она могла бы свистеть ночью, чтобы разбудить маму и напугать её. Я сказал: "Нет, маленький гремлин, за это ты попадёшь в список непослушных, а твоя мама будет спокойно спать"
VictorCrowne
Буквально вчера вечером мы повели дочь к Санте. Когда актёр спросил, что такая маленькая девочка хочет на Рождество, она сказала: "Сюрприз". Санта был так удивлён, что не знал, что сказать
Wald0Found
Много лет назад ко мне пришла девочка, которая ни в какую не рассказывала маме, что она хочет на Рождество, поэтому меня попросили помочь. Ребёнок хотел "немного косметики и сиськи"... Ага, и как это её матери передать
LPGeoteacher
Однажды моя сестра спросила Санту, может ли он подарить ей голову лошади и мороженое в рожке. Она объяснила, что наклеит мороженое на лошадь и будет рассказывать своим друзьям, что убила единорога. Она эту историю даже не
помнит
Navy-H
Когда мне было пять (49 лет назад), я попросил у Санты в кафешке газонокосилку — прямо как у моего папы. Я сказал это, держа микрофон прямо перед лицом. До сих пор слышу смех взрослых, что были там
Eye_Doc_Photog
Смех сквозь горькие слёзы: 15 фото, герои которых настоящие неудачники