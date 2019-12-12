Фантастические бывшие и где они обитают: 10 самых ужасных оправданий за измену

Какое самое смешное оправдание измены вы когда-либо слышали? Я начну. Бывший обосновал это тем, что я боюсь водить
that1mum
Мой сказал, что я "недостаточно разговорчивая"
dovahviing
Когда бывший узнал, что я не девственница, он назвал меня потаскухой и заявил, что хочет узнать, каково это — заниматься сексом с другими людьми. По его мнению, это было честно, ведь "у меня был опыт, а у него — нет"
m0thmama
Подержите моё пиво, девочки. Бывший начал мне изменять из-за того, что я якобы отказалась делать банановый хлеб из тех двух бананов, что он мне принёс. Я сказала, что нужно минимум три штуки, чтобы получилось вкусно
jjbred5
Первый муж заявил, что он изменял мне потому, что "знал, что я не люблю секс". Оказывается, у меня просто мужика нормального не было
Duchwela2
Мой сказал, что боялся того, что я не понравлюсь его отцу
DefJustice
Другая девушка купила ему сэндвич, и поэтому "он был вынужден как-то с ней расплатиться"
Kat_Dombroski
Парень заявил: "Я что-то просто забыл, что мы встречаемся"
JupiterDreamCo
Он сказал: "Да, я изменил тебе. Но ведь ты даже не заглядывала в мой телефон. Это нужно держать под контролем". Ну да, я не устраивала слежку, ведь я ему доверяла
ariannacyrene
Бывший заявил, цитата: "Ну ведь это не считается — она просто моя двоюродная сестра"
Jackie11Harris
Журналистка сразу же поймала бойфренда на измене благодаря его фитнес-браслету