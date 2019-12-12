Фантастические бывшие и где они обитают: 10 самых ужасных оправданий за измену

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Фото © Giphy

Пользовательница Twitter под ником that1mum рассказала о том, насколько ужасно её бывший "оправдал" свою измену. Оказалось, девушке не одной приходилось слушать ужасные отговорки. В комментариях под вирусным твитом рассказали ещё сотни подобных историй. 10 самых интересных из них — в подборке ниже.

Какое самое смешное оправдание измены вы когда-либо слышали? Я начну. Бывший обосновал это тем, что я боюсь водить

that1mum

Мой сказал, что я "недостаточно разговорчивая"

dovahviing

<p>Фото © <a href="https://giphy.com/gifs/disney-tangled-rapunzel-133DHwxKoFPXpe" target="_blank">Giphy</a></p>

Когда бывший узнал, что я не девственница, он назвал меня потаскухой и заявил, что хочет узнать, каково это — заниматься сексом с другими людьми. По его мнению, это было честно, ведь "у меня был опыт, а у него — нет"

m0thmama

Подержите моё пиво, девочки. Бывший начал мне изменять из-за того, что я якобы отказалась делать банановый хлеб из тех двух бананов, что он мне принёс. Я сказала, что нужно минимум три штуки, чтобы получилось вкусно

jjbred5

<p>Фото © <a href="https://giphy.com/gifs/bread-vxPZqkb679C9i" target="_blank">Giphy</a></p>

Первый муж заявил, что он изменял мне потому, что "знал, что я не люблю секс". Оказывается, у меня просто мужика нормального не было

Duchwela2

Мой сказал, что боялся того, что я не понравлюсь его отцу

DefJustice

<p>Фото © <a href="https://giphy.com/gifs/eyes-robert-de-niro-Ef0TRTKRVGGQw" target="_blank">Giphy</a></p>

Другая девушка купила ему сэндвич, и поэтому "он был вынужден как-то с ней расплатиться"

Kat_Dombroski

Парень заявил: "Я что-то просто забыл, что мы встречаемся"

JupiterDreamCo

<p>Фото © <a href="https://giphy.com/gifs/benplatt-new-york-piano-ben-platt-2wYxM5zTwi1kPOIm1D?utm_source=media-link&utm_medium=landing&utm_campaign=Media%20Links&utm_term=" target="_blank">Giphy</a></p>

Он сказал: "Да, я изменил тебе. Но ведь ты даже не заглядывала в мой телефон. Это нужно держать под контролем". Ну да, я не устраивала слежку, ведь я ему доверяла

ariannacyrene

Бывший заявил, цитата: "Ну ведь это не считается — она просто моя двоюродная сестра"

Jackie11Harris

Журналистка сразу же поймала бойфренда на измене благодаря его фитнес-браслету

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