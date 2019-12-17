10 фото каратистки из Клина, чья красота сражает наповал даже зрителей

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Фото © Instagram/tulyakova_d

Успехи российского спорта — не только те медали, которые наши спортсмены и спортсменки привозят с соревнований.

Самые главные победы — это люди, которые защищают честь страны на международной спортивной арене

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/tulyakova_d/" target="_blank">tulyakova_d</a></p>

Одна из таких защитников — 19-летняя каратистка Дарья Тулякова

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/tulyakova_d/" target="_blank">tulyakova_d</a></p>

Девушка занимается спортом с самого детства. И, нужно отметить, очень успешно

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/tulyakova_d/" target="_blank">tulyakova_d</a></p>

За свою карьеру спортсменка не раз оказывалась в тройке призёров

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/tulyakova_d/" target="_blank">tulyakova_d</a></p>

Она забирала медали на юношеском Кубке мира, чемпионате России, Премьер-лиге Karate1 2019 и других международных соревнованиях, пишет Sports.ru

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/tulyakova_d/" target="_blank">tulyakova_d</a></p>

Несмотря на то что девушка профессионально занимается спортом и это занимает у неё много времени, также Дарья активно ведёт свой инстаграм-аккаунт

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/tulyakova_d/" target="_blank">tulyakova_d</a></p>

На неё в соцсети подписано больше 20 тысяч фанатов

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/tulyakova_d/" target="_blank">tulyakova_d</a></p>

Неудивительно — снимки красотки не могут не привлекать внимание

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/tulyakova_d/" target="_blank">tulyakova_d</a></p>

На карате тренировки не заканчиваются — часто девушка выкладывает кадры из тренажёрного зала

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/tulyakova_d/" target="_blank">tulyakova_d</a></p>

Конечно, к подобным фото у аудитории повышенный интерес

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/tulyakova_d/" target="_blank">tulyakova_d</a></p>

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