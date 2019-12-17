10 фото каратистки из Клина, чья красота сражает наповал даже зрителей

Самые главные победы — это люди, которые защищают честь страны на международной спортивной арене
Одна из таких защитников — 19-летняя каратистка Дарья Тулякова
Девушка занимается спортом с самого детства. И, нужно отметить, очень успешно
За свою карьеру спортсменка не раз оказывалась в тройке призёров
Она забирала медали на юношеском Кубке мира, чемпионате России, Премьер-лиге Karate1 2019 и других международных соревнованиях, пишет Sports.ru
Несмотря на то что девушка профессионально занимается спортом и это занимает у неё много времени, также Дарья активно ведёт свой инстаграм-аккаунт
На неё в соцсети подписано больше 20 тысяч фанатов
Неудивительно — снимки красотки не могут не привлекать внимание
На карате тренировки не заканчиваются — часто девушка выкладывает кадры из тренажёрного зала
Конечно, к подобным фото у аудитории повышенный интерес
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