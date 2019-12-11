Анфиса Чехова похвасталась жаркими фото с отдыха, но её снова уличили в фотошопе

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Фото © Instagram/achekhova

41-летняя артистка продолжает выкладывать снимки с курортов, и не помышляя о зиме.

На этот раз "секс-гуру" отправилась в Оман, государство на Аравийском полуострове, где, по словам ведущей, "на деревьях сидят большие разноцветные попугаи, по пляжу бегают упитанные такие крабики". Чехова заселилась в роскошный отель и сделала несколько горячих снимков в бассейне, окружённом пальмами.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/achekhova/" target="_blank">achekhova</a></p>

Анфиса позировала в тёмно-сером бикини, принимая популярные среди инста-девушек позы. Ведущая распустила роскошные волосы, а глаза скрыла за очками. В подписи Чехова заявила, что у них насыщенная туристическая программа.

Министерство по туризму приготовило нам такую программу😍 закачаешься. Два дня мы живём в отеле на море, затем переезжаем в горный отель с видом на каньон, ещё нам предстоит провести ночь в пустыне😬

Анфиса Чехова

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/achekhova/" target="_blank">achekhova</a></p>

Артистка получила поддержку фанатов, которых у неё в "Инстаграме" 1,6 млн. Поклонники отметили, насколько горячо выглядит ведущая, указав, что именно такие "формочки-бомбочки должны быть стандартами красоты". Однако комментаторы, похоже, снова поймали Чехову на фотошопе. По словам юзеров, у Анфисы на снимках неестественно выглядит живот.

Зачем вы вечно свой пупок замазываете?? Во всех интервью с пеной у рта говорите: полюбите себя, своё тело, а сами даже себя естественную показать не можете. Как можно так себе противоречить? Люди не идиоты, чтобы их так обманывать.

via.mamedova

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/achekhova/" target="_blank">achekhova</a></p>

Анфиса, ну как мужчины могут на вас спокойно смотреть?)) Красотка, суперфигура!!!

scarlett.london7272018

Вы не устали от отдыха????

millana_www

Анфиса Чехова (имя при рождении — Александра Корчунова) — популярная российская телеведущая и актриса, за которой закрепилась слава раскрепощённой артистки, не стесняющейся обсуждать откровенные темы. С 2005 по 2009 год вела "эротическое" телешоу "Секс с Анфисой Чеховой". Подробнее о биографии ведущей читайте на сайте uznayvse.ru.

Анфиса Чехова рассказала, чем любит себя баловать, обнажившись за чашкой кофе

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