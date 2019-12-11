Анфиса Чехова похвасталась жаркими фото с отдыха, но её снова уличили в фотошопе

41-летняя артистка продолжает выкладывать снимки с курортов, и не помышляя о зиме.

На этот раз "секс-гуру" отправилась в Оман, государство на Аравийском полуострове, где, по словам ведущей, "на деревьях сидят большие разноцветные попугаи, по пляжу бегают упитанные такие крабики". Чехова заселилась в роскошный отель и сделала несколько горячих снимков в бассейне, окружённом пальмами.

Анфиса позировала в тёмно-сером бикини, принимая популярные среди инста-девушек позы. Ведущая распустила роскошные волосы, а глаза скрыла за очками. В подписи Чехова заявила, что у них насыщенная туристическая программа.

Министерство по туризму приготовило нам такую программу😍 закачаешься. Два дня мы живём в отеле на море, затем переезжаем в горный отель с видом на каньон, ещё нам предстоит провести ночь в пустыне😬 Анфиса Чехова

Артистка получила поддержку фанатов, которых у неё в "Инстаграме" 1,6 млн. Поклонники отметили, насколько горячо выглядит ведущая, указав, что именно такие "формочки-бомбочки должны быть стандартами красоты". Однако комментаторы, похоже, снова поймали Чехову на фотошопе. По словам юзеров, у Анфисы на снимках неестественно выглядит живот.

Зачем вы вечно свой пупок замазываете?? Во всех интервью с пеной у рта говорите: полюбите себя, своё тело, а сами даже себя естественную показать не можете. Как можно так себе противоречить? Люди не идиоты, чтобы их так обманывать. via.mamedova

Анфиса, ну как мужчины могут на вас спокойно смотреть?)) Красотка, суперфигура!!! scarlett.london7272018

Вы не устали от отдыха???? millana_www

Анфиса Чехова (имя при рождении — Александра Корчунова) — популярная российская телеведущая и актриса, за которой закрепилась слава раскрепощённой артистки, не стесняющейся обсуждать откровенные темы. С 2005 по 2009 год вела "эротическое" телешоу "Секс с Анфисой Чеховой". Подробнее о биографии ведущей читайте на сайте uznayvse.ru.

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