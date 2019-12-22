Младенец, которого мать оставила умирать в мусорке, выжил и стал миллиардером

Жизнь Фредди Фиггерса началась с тёмной страницы. Когда в 1989 году во Флориде мальчик появился на свет, мать оставила его в мусорном баке. Тогда женщина даже не подозревала, какая судьба ждёт сына.

Беспомощного ребёнка обнаружил прохожий и тут же вызвал полицию. Мальчика госпитализировали с незначительными травмами. И вскоре ему уже искали новую любящую семью. Ею стала пара Натана и Бетти Фиггерс.

Фредди вспоминает, что детство было сложным периодом. Как только знакомые узнали, что его нашли в мусорном баке, к нему крепко прикрепился ярлык отброса.

Когда стал чуть постарше, родители рассказали, что случилось со мной. В детстве я много переживал из-за этого и, честно говоря, жутко стеснялся Фредди Фиггерс

Когда Фредди было девять лет, отец купил ему сломанный компьютер Mac. Просто чтобы тот с ним повозился и отвлёкся от проблем. Но именно благодаря этому мальчик понял, что хочет связать свою жизнь с технологиями.

В 13 лет он уже самостоятельно чинил компьютеры по всему городу, а в 15 основал собственную компанию, занимающуюся ремонтом сложной техники. Правда, базировалась она в гостиной у него дома, пишет World Of Buzz.

Спустя время юноша изобрёл GPS-трекер, который вставляется в ботинки. Изначально он просто хотел знать, где находятся его пожилые родители. Но эта технология оказалась востребованной на рынке, Фредди получил за неё 2,2 миллиона долларов (140 млн рублей).

Сейчас Фредди — это не просто мальчик, которого нашли в мусорке. Он глава крупной телекоммуникационной компании Figgers Wireless. Согласно оценке 2017 года, стоимость фирмы превышает 62 миллиона долларов (4 млрд рублей).

Кроме того, мужчина основал собственный благотворительный фонд The Figgers Foundation, названный в честь его родителей. Ведь, по мнению бизнесмена, без них он был бы никем.

Лучшее, что может сделать человек, — это оказать положительное влияние на другого Фредди Фиггерс

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