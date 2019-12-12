Девушка пила с 12 лет, но взяла себя в руки и теперь выглядит просто потрясающе

42-летняя мама из Калифорнии, США, пристрастилась к алкоголю и наркотикам после того, как сбежала из семьи, где постоянно подвергалась насилию. Спустя десятилетия она снова на пути к трезвости.

Когда Джен Элизабет было три года, её родители присоединились к религиозному культу, участники которого постоянно домогались девочки.

И даже когда им удалось сбежать из секты, годы сексуального насилия не могли пройти незаметно для ребёнка. Из-за подавленной психики Джен начала выпивать с двенадцати лет, сбежав от родителей, которые даже не пытались её защитить.

Девочка пила, чтобы забыться, и уже через несколько лет в её жизнь вошли наркотики: сначала лёгкие, а затем и героин. Джен периодически жила то на улице, то в дешёвых мотелях. Её несколько раз арестовывали за хранение наркотиков.

В 2010 году, когда судья озвучивал ей очередной приговор, Элизабет наконец прозрела.

Мне надоело быть рабом своей зависимости. Мне нужно было сделать всё, чтобы выжить, остаться здоровой и успокоить свою совесть Джен Элизабет

Это был долгий путь. На тот момент я была наркоманкой каждой клеточкой своего тела. Я должна была снова научиться быть человеком: принимать душ и заправлять постель, разговаривать с людьми и ходить по магазинам Джен Элизабет

У Джен получилось восстановить свою жизнь. Шаг за шагом она возвращала контроль над судьбой. Теперь её обычный день в корне отличается от того, что был десять лет назад, пишет Mirror.

По утрам она просыпается со своим мужем, который помог ей избавиться от зависимости. После выпивает чашку кофе, молится, медитирует и играет со своими детьми — шестилетним Гейджем и двухлетней дочерью Авой.

По словам Джен, именно дети подарили ей цель в жизни. Когда они подрастут, женщина хочет без прикрас рассказать им о своём нелёгком жизненном пути.

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