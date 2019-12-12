6-летний мальчик написал послание Санте, прочитав которое его мама расплакалась

Когда Рейчел Лоу прочитала послание шестилетнего сына к Санте, сдержать слёз она просто не смогла. Ведь малыш попросил не очередную игрушку или новомодный гаджет, а кое-что намного важнее.

Мама из Шеффилда, Англия, поделилась трогательной историей, которая произошла в её семье в преддверии Рождества. Готовясь к празднику, Бен, как и все дети, написал письмо Санта-Клаусу и по традиции попросил того о том, о чём мечтал больше всего.

Кажется, самое время доставать платок для слёз умиления. Мальчик попросил у волшебника только одно — провести немного времени со своей семьёй.

Для Санты. Я был послушным, правда, не всегда. В это Рождество хочу провести время со своей семьёй Бен в письме Санта-Клаусу

Когда мальчик дописал обращение, он попросил маму проверить, нет ли ошибок.

Рейчел призналась, что сын и вправду не так часто проводит время с ними. Когда папа приходит с работы домой, мальчик уже готовится ко сну. Получается так, что вместе они проводят не больше пары часов вместе.

Привлечь внимание родителей Бену удалось точно. Теперь мама с папой постараются проводить вместе с сыном как можно больше времени, пишет StoryTrender.

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