Вот для чего космонавтам камеры! 16 умопомрачительных видов Земли, снятых с МКС

The Sun публикует захватывающие дух снимки из фотоархива Международной космической станции.
Пустынный пейзаж центрального Ирана
Сфакс — второй по величине город Туниса
Астронавты работают в открытом космосе на фоне Новой Зеландии и пролива Кука
Ледниковая зона в верховьях Рио-де-ла-Колонии, на юге Чили
Восход солнца, каким его увидел астронавт Скотт Келли 1 марта 2016 года
Водохранилище Пауэлл на реке Колорадо, США
Огни Японии с борта МКС
Российский космонавт Сергей Рязанский обслуживает МКС
Полотно современного художника? Нет, вид из космоса на Австралию
Лазурный берег Франции
Париж в безоблачную ночь
Грозовой фронт над Южно-Китайским морем
Ураган Дориан, который в 2016 году обрушился на Багамы
Северное сияние легче всего сфотографировать с орбиты
Западное побережье Южной Африки
Извержение вулкана Райкоке Большой Курильской гряды
Чтобы снять это затмение, фотограф готовился 2 года, и вот что вышло в итоге