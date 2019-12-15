Вот для чего космонавтам камеры! 16 умопомрачительных видов Земли, снятых с МКС

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Глядя на кадры, сделанные на орбите, понимаешь, почему людей так тянет в космос.

The Sun публикует захватывающие дух снимки из фотоархива Международной космической станции.

Пустынный пейзаж центрального Ирана

<p>Фото © Johnson Space Center</p>

Сфакс — второй по величине город Туниса

<p>Фото © Johnson Space Center</p>

Астронавты работают в открытом космосе на фоне Новой Зеландии и пролива Кука

<p>Фото © NASA</p>

Ледниковая зона в верховьях Рио-де-ла-Колонии, на юге Чили

<p>Фото © Johnson Space Center</p>

Восход солнца, каким его увидел астронавт Скотт Келли 1 марта 2016 года

<p>Фото © Johnson Space Center</p>

Водохранилище Пауэлл на реке Колорадо, США

<p>Фото © Johnson Space Center</p>

Огни Японии с борта МКС

<p>Фото © Johnson Space Center</p>

Российский космонавт Сергей Рязанский обслуживает МКС

<p>Фото © Johnson Space Center</p>

Полотно современного художника? Нет, вид из космоса на Австралию

<p>Фото © Johnson Space Center</p>

Лазурный берег Франции

<p>Фото © Johnson Space Center</p>

Париж в безоблачную ночь

<p>Фото © Johnson Space Center</p>

Грозовой фронт над Южно-Китайским морем

<p>Фото © Johnson Space Center</p>

Ураган Дориан, который в 2016 году обрушился на Багамы

<p>Фото © Johnson Space Center</p>

Северное сияние легче всего сфотографировать с орбиты

<p>Фото © NASA</p>

Западное побережье Южной Африки

<p>Фото © NASA</p>

Извержение вулкана Райкоке Большой Курильской гряды

<p>Фото © NASA</p>

Чтобы снять это затмение, фотограф готовился 2 года, и вот что вышло в итоге

Автор:
СХ
Семен Хафизов
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