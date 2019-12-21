Косплеерша из Питера воплощает в костюмах самые откровенные фантазии: 12 фото

7

Фото © Instagram/anastasia.komori

Анастасия не первый год в игре и точно знает, чем зацепить подписчиков своего "Инстаграма".

Знакомьтесь — Анастасия Комори

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/anastasia.komori/?hl=ru" target="_blank">anastasia.komori</a></p>

У этой девушки из Санкт-Петербурга более 130 тысяч подписчиков в "Инстаграме", а всё потому, что она настоящий мастер косплея

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/anastasia.komori/?hl=ru" target="_blank">anastasia.komori</a></p>

Я занимаюсь косплеем с детства, и это очень важная часть моей жизни

Анастасия Комори

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/anastasia.komori/?hl=ru" target="_blank">anastasia.komori</a></p>

Настя подрабатывает переводами с японского языка. Так что свою любимую мангу она может читать в оригинале

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/anastasia.komori/?hl=ru" target="_blank">anastasia.komori</a></p>

Свой первый костюм будущая звезда соцсетей примерила в 2010 году. С тех пор хобби успело превратиться в стиль жизни

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/anastasia.komori/?hl=ru" target="_blank">anastasia.komori</a></p>

Мой любимый этап создания образа — нанесение макияжа

Анастасия Комори

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/anastasia.komori/?hl=ru" target="_blank">anastasia.komorivvv</a></p>

За годы увлечения косплеем Анастасии довелось посотрудничать со многими косметическими брендами

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/anastasia.komori/?hl=ru" target="_blank">anastasia.komori</a></p>

У неё есть опыт участия в тематических конвенциях по всему миру, таких как World Cosplay Summit, Comiket, Comic Con Russia

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/anastasia.komori/?hl=ru" target="_blank">anastasia.komori</a></p>

Настя косплеит героинь популярных комиксов, фильмов и компьютерных игр

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/anastasia.komori/?hl=ru" target="_blank">anastasia.komori</a></p>

И у неё неплохо получается

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/anastasia.komori/?hl=ru" target="_blank">anastasia.komori</a></p>

Все костюмы девушка готовит сама

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/anastasia.komori/?hl=ru" target="_blank">anastasia.komori</a></p>

И ей точно есть в чём встречать Новый год

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/anastasia.komori/?hl=ru" target="_blank">anastasia.komori</a></p>

10 фото модели, которая предпочла карьере поддержку Трампа, но всё так же горяча

Автор:
СХ
Семен Хафизов
  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×