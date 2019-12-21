Косплеерша из Питера воплощает в костюмах самые откровенные фантазии: 12 фото

Анастасия не первый год в игре и точно знает, чем зацепить подписчиков своего "Инстаграма".

Знакомьтесь — Анастасия Комори

У этой девушки из Санкт-Петербурга более 130 тысяч подписчиков в "Инстаграме", а всё потому, что она настоящий мастер косплея

Я занимаюсь косплеем с детства, и это очень важная часть моей жизни Анастасия Комори

Настя подрабатывает переводами с японского языка. Так что свою любимую мангу она может читать в оригинале

Свой первый костюм будущая звезда соцсетей примерила в 2010 году. С тех пор хобби успело превратиться в стиль жизни

Мой любимый этап создания образа — нанесение макияжа Анастасия Комори

За годы увлечения косплеем Анастасии довелось посотрудничать со многими косметическими брендами

У неё есть опыт участия в тематических конвенциях по всему миру, таких как World Cosplay Summit, Comiket, Comic Con Russia

Настя косплеит героинь популярных комиксов, фильмов и компьютерных игр

И у неё неплохо получается

Все костюмы девушка готовит сама

И ей точно есть в чём встречать Новый год

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