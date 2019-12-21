Косплеерша из Питера воплощает в костюмах самые откровенные фантазии: 12 фото

Знакомьтесь — Анастасия Комори
У этой девушки из Санкт-Петербурга более 130 тысяч подписчиков в "Инстаграме", а всё потому, что она настоящий мастер косплея
Я занимаюсь косплеем с детства, и это очень важная часть моей жизни
Анастасия Комори
Настя подрабатывает переводами с японского языка. Так что свою любимую мангу она может читать в оригинале
Свой первый костюм будущая звезда соцсетей примерила в 2010 году. С тех пор хобби успело превратиться в стиль жизни
Мой любимый этап создания образа — нанесение макияжа
Анастасия Комори
За годы увлечения косплеем Анастасии довелось посотрудничать со многими косметическими брендами
У неё есть опыт участия в тематических конвенциях по всему миру, таких как World Cosplay Summit, Comiket, Comic Con Russia
Настя косплеит героинь популярных комиксов, фильмов и компьютерных игр
И у неё неплохо получается
Все костюмы девушка готовит сама
И ей точно есть в чём встречать Новый год
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