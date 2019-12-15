В доме престарелых исполнили мечту 89-летней старушки, устроив для неё шоу 18+

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Фото © Facebook / Glastonbury Court Care Home

89-летняя Джоан из Бери-Сент-Эдмундс, Англия, в преддверии Рождества попросила, чтобы к ней в дом престарелых заглянул стриптизёр "с огромной накачанной грудью и большими бицепсами". Отказать старушке никто не смог, и вот что из этого вышло.

Джоан и её подруга Полин были в полном восторге, когда к ним на огонёк заглянул стриптизёр в костюме пожарного. Всё как в заявке: грудь — накачанная, мощные бицепсы тоже на месте.

Думаю, он был просто восхитителен! Хотела бы я, чтобы он заходил почаще! Я почувствовала себя снова молодой, мне очень понравилось!

Джоан

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/pg/GlastonburyCourt/photos/?ref=page_internal" target="_blank">Glastonbury Court Care Home</a></p>

Это не первая специфичная просьба жителей этого дома престарелых. Ранее пенсионеры изъявляли желание съездить на пляж, прошвырнуться по магазинам и, как бы это ни было странно, устроить послеобеденное чаепитие, пишет Metro.

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/pg/GlastonburyCourt/photos/?ref=page_internal" target="_blank">Glastonbury Court Care Home</a></p>

Люди думают, что в доме престарелых люди только смотрят телевизор и занимаются вязанием. У нас это точно не так. Мы мечтаем, чтобы наши старики наслаждались жизнью без ограничений

Шарлин ван Тондер, управляющая дома престарелых

Пенсионер женится на незнакомке, которая младше на 40 лет, и это его 9-й брак

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