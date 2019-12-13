Ратаковски показала, каким должно быть идеальное нижнее белье в её представлении

Модель снялась в откровенной фотосессии, порадовав фанатов новым ассортиментом своего бренда одежды и не только.

Эмили Ратаковски показала первое нижнее белье, которое она выпустила под собственным брендом. Чёрный кружевной комплект модель, конечно же, примерила сама, выложив в "Инстаграм" несколько красивых фото, которые не оставили никого равнодушным. Впрочем, многие подписчики отметили, что Ратаковски выглядит слишком худой, и посоветовали ей больше есть.

Я собираюсь зайти в Макдональдс. Тебе что-нибудь взять? _d0710l_

Съешь бургер, детка laurarriazaa

28-летняя знаменитость запустила собственный бренд одежды под названием Inamorata в 2017 году. С тех пор она активно продвигает его в своём инстаграме, примеряя наиболее откровенные модели и радуя фанатов фото.

Ранее Ратаковски оказалась в центре внимания после того, как стало известно о сделке Харви Вайнштейна. Продюсер откупился от жертв домогательств, заплатив $25 млн. Вслед за этим модель появилась на премьере фильма с надписью на руке "Иди к чёрту, Харви". Девушка возмутила тем, что "человек, годами совершающий насилие над своими подчинёнными, избежит наказания и сможет не признавать свою вину".

Ратаковски разделась по пояс, доказав, что она красивее всех с любой стороны