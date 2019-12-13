Волочкова показала, как изменилась из-за любви, и даже фанаты её не узнали

43-летняя танцовщица всё чаще экспериментирует со своей внешностью и снова представила фанатам новый образ.

Волочкова выложила в "Инстаграм" фото, где предстала в новом имидже. И подписчики не сразу её узнали. Экс-балерина позировала в изящном платье по фигуре насыщенного синего цвета, что, по словам юзеров, стало приятным сюрпризом после снимков в коротких шортах и "мохнатых" сапогах.

Кроме того, Анастасия снова сменила причёску. Месяц назад она шокировала подписчиков короткой стрижкой с "рваной" чёлкой. А теперь, видимо, решила всё исправить. Волочкова сменила длину и цвет волос, на этот раз показавшись с соломенными локонами. Артистка отметила, что её сподвигло к таким переменам.

Вот к таким переменам приводит любовь.❤️ Как вам? Анастасия Волочкова

Очередная трансформация вызвала неоднозначную реакцию у фанатов. Многие её просто сначала не узнали. Артистку сравнили с Умой Турман и с героиней Светланы Светличной из "Бриллиантовой руки". И если наряд Анастасии оценили в основном положительно, то всё же причёска понравилась не всем.

Настя, простите, это тихий ужас... Зачем????? tanyamakar347

Платье великолепно, а волосы отдайте стилисту, который Вам их порекомендовал. Ваши волосы значительно лучше! tata_1901

Я не узнала🙌 Прям помолодела лет на 15 nadezdabramova_555

Если бы не поза, не узнала бы! irinakesik

Как же вам идут длинные волосы mariya__k__

Но экс-балерина меняет не только причёски и стиль. Недавно Волочкова напугала и фанатов, и диетологов тем, что резко потеряла вес и практически ничего не ест.