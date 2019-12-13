Волочкова показала, как изменилась из-за любви, и даже фанаты её не узнали

Волочкова выложила в "Инстаграм" фото, где предстала в новом имидже. И подписчики не сразу её узнали. Экс-балерина позировала в изящном платье по фигуре насыщенного синего цвета, что, по словам юзеров, стало приятным сюрпризом после снимков в коротких шортах и "мохнатых" сапогах.
Кроме того, Анастасия снова сменила причёску. Месяц назад она шокировала подписчиков короткой стрижкой с "рваной" чёлкой. А теперь, видимо, решила всё исправить. Волочкова сменила длину и цвет волос, на этот раз показавшись с соломенными локонами. Артистка отметила, что её сподвигло к таким переменам.
Вот к таким переменам приводит любовь.❤️ Как вам?
Анастасия Волочкова
Очередная трансформация вызвала неоднозначную реакцию у фанатов. Многие её просто сначала не узнали. Артистку сравнили с Умой Турман и с героиней Светланы Светличной из "Бриллиантовой руки". И если наряд Анастасии оценили в основном положительно, то всё же причёска понравилась не всем.
Настя, простите, это тихий ужас... Зачем?????
tanyamakar347
Платье великолепно, а волосы отдайте стилисту, который Вам их порекомендовал. Ваши волосы значительно лучше!
tata_1901
Я не узнала🙌 Прям помолодела лет на 15
nadezdabramova_555
Если бы не поза, не узнала бы!
irinakesik
Как же вам идут длинные волосы
mariya__k__
Но экс-балерина меняет не только причёски и стиль. Недавно Волочкова напугала и фанатов, и диетологов тем, что резко потеряла вес и практически ничего не ест.