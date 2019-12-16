Деми Роуз свела с ума фанатов, спросив в маленьком бикини, кто её любит сильнее

В комментариях пользователи "Инстаграма" устроили схватку за сердце известной красотки.

Деми Роуз порадовала фанатов новыми снимками, позируя в этот раз в ванной комнате. Модель выбрала для фотосессии маленький голубой купальник и распустила волнистые локоны. В подписи 24-летняя девушка написала: "Свет мой, зеркальце, скажи, кто больше всех на свете меня любит?". И ответ не заставил себя ждать.

Поклонники наперебой стали писать в комментариях, что каждый из них её безмерно любит. И понятно почему. Деми прославилась благодаря своим параметрам, которые нельзя назвать модельными, но тем не менее ей удалось добиться успеха на этом поприще.

Я говорил тебе, что я тот, кто тебе нужен, но ты меня не слышишь lucastellane

Я знаю, что ты слышала это от тысяч мужчин. Но ты невероятно красива и знаешь об этом! maaadmexican

Деми Роуз переехала из Англии в США ещё в детстве. Но популярность к ней пришла после того, как она приняла участие в реалити-шоу. Вскоре её начали приглашать на фотосессии, а на её инстаграм сейчас подписано более 11 миллионов пользователей.