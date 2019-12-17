Бабушка разместила объявление, чтобы найти семью на Рождество, но вышло ещё хуже

У старушки из города Талсы, США, совсем никого нет. В преддверии Рождества ей не хотелось оставаться одной, поэтому бабушка решила исправить эту проблему. Правда, от того, как именно, становится только грустно.

Недавно внимание пользователей соцсетей привлекла история об одной одинокой бабушке. Пользователь Карсон Карлок на своей странице в "Фейсбуке" опубликовал скриншот объявления, которое он нашёл на Craigslist. В тексте неизвестная женщина предлагает услуги бабушки. На деле же это больше похоже на крик о помощи.

Объявление не могло оставить равнодушным никого, поэтому история быстро стала вирусной. О бабушке писали в интернет-изданиях, о ней говорили на телевидении. И всё это время Карсон пытался связаться со старушкой.

Когда это всё-таки произошло, бабушка Керри рассказала молодому человеку, что напугана количеством откликов на Craigslist. Поэтому она отказалась от предложения парня встретить Рождество с ним. На этом их общение прервалось, потому что администрация сайта удалила объявление.

Карсон уже было испугался, что связь со старушкой потеряна навсегда, но спустя пару дней она сама ему написала и поведала ему, почему же она была вынуждена писать объявление.

Только что получил имейл от бабушки Кэрри. Она хочет остаться анонимной, потому что боится больше никогда не увидеть свою внучку Карсон Карлок

Оказалось, у старушки есть дочь и даже внучка. Но из-за разлада в отношениях мама не разрешает ребёнку видеться с бабушкой и сама на контакт идёт неохотно.

Карсон рассказал, что, как бы то ни было, женщина благодарна всем, кто поддержал её в Сети.

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