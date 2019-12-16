Адам Сэндлер встретился со своим киносыном спустя 21 год, но фанаты в печали

Впервые актёр показался на публике со своим напарником по картине Коулом Спроусом в 1998 году.

Всемирно известный актёр и комик Адам Сэндлер встретился с коллегой по цеху Коулом Спроусом спустя 21 год после их первой совместной работы — фильма "Большой папа".

Коул за прошедшие два десятка лет похорошел. Малыш, которому тогда было семь, вырос. Теперь на его счету роли в сериалах "Друзья" и недавнем "Ривердейле", сообщает Insider. А вот изменения во внешности Сэндлера фанатов только расстроили.

На фотографии 1998 года Сэндлер на пике своей карьеры. Именно таким его помнят фанаты: весёлым, немного придурковатым героем комедий. Поэтому, когда актёр пришёл на премьеру своего нового фильма "Неогранённые драгоценности" в Лос Анджелесе, разницу все заметили сразу же. На лице комика прибавилось морщин, а в вечно улыбающихся глазах видна усталость.

В сентябре комик отметил свой 53-й день рождения. После 90-х Сэндлер продолжал сниматься в фильмах и даже создавать свои кинокартины. Правда, в новом тысячелетии у актёра найдётся всего пара проектов, которые получили положительные оценки критиков.

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