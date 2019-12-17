Клиент 40 лет ходит к одному и тому же парикмахеру, делая с ним одинаковые фото

Мало того что мужчинам удалось сохранить свою дружбу на протяжении четырёх десятилетий, так они ещё и задокументировали её. На каждую стрижку Сэм, которому уже 71 год, брал с собой фотоаппарат. В результате получился целый фотоальбом про их тёплые отношения.
1973 и 1985
Конечно, с 70-х годов изменилось почти всё, но что точно остаётся постоянным — это Джо. Времена меняются, а он всё так же с радостью делает мне стрижки и, должен сказать, отлично с этим справляется
Сэм Фарр
2007 и 2015
Я горд, что уже 42 года работаю с человеком, для которого я не просто парикмахер, а он для меня не просто клиент. Теперь мы друзья
Джо Пейс
Ради стрижки и задушевного разговора Фарр продолжает ездить на стрижки к Джо даже несмотря на то, что теперь они живут в разных городах. Парикмахерская находится в городе Бат, в часе езды от Бристоля, пишет Bored Panda.
Друзья собираются каждые пять лет, чтобы повторить фото, сделанное в 1982 году