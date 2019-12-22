Самый красивый психолог на планете. 12 фото новой "мисс мира" родом с Ямайки

23-летняя Тони-Энн Сингх обошла 114 претенденток на корону в старейшем конкурсе красоты.

Победительницей конкурса "Мисс мира — 2019" стала уроженка Ямайки Тони-Энн Сингх. Церемония награждения прошла в Лондоне

"Мисс мира" — старейший конкурс красоты. Представительница Ямайки побеждает в нём уже в четвёртый раз. Ранее это случалось в 1962, 1976 и 1993 годах

Тони-Энн родилась в 1996 году. Когда ей исполнилось девять, её семья переехала во Флориду. Здесь же будущая королева красоты поступила в вуз

"Мисс мира — 2019" закончила Университет штата Флорида по специальности "Женские исследования и психология"

Судьба Тони-Энн могла сложиться иначе. Она с детства обожала музыку и сначала хотела развиваться именно в этом направлении. С выбором помогла мама

Мама — мой лучший друг и главный фанат. Она пожертвовала многим, чтобы я попала на этот конкурс Тони-Энн Сингх

В конкурсе приняли участие 114 претенденток на корону. В топ-5 помимо Тони-Энн вошли представительницы Нигерии, Бразилии, Индии и Франции

Мне кажется, я представляю на этом конкурсе нечто особенное, а именно поколение женщин, которое стремится изменить мир. Я буду продолжать вдохновлять их и делать так, чтобы они понимали, насколько велик их потенциал Тони-Энн Сингх

По окончании церемонии награждения новоиспечённая "мисс мира" произнесла пламенную речь, обратившись с напутствием ко всем, кто её поддерживал

Эта корона не моя, а ваша. Вы должны осознать, что независимо от того, откуда вы и какие карты вам раздали, мечты сбываются, если у вас есть цель Тони-Энн Сингх

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