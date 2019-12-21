Девушка сделала предложение бойфренду, вручив подарки, которым позавидует любой

О такой невесте мог бы мечтать каждый парень, но досталась она счастливчику Сяоке из Китая.

24-летняя Сяоцзин не стала ждать, когда её возлюбленный решится на смелый шаг, и не просила от него дорогих подарков. Вместо этого она взяла дело в свои руки и сделала избраннику потрясающий сюрприз, пишет Singtao.ca.

Красавица устроила Сяоке свидание в месте, где была их первая романтическая встреча год назад — на выставке в Хэнани. Но в этот раз девушка надела свадебное платье и пришла не с пустыми руками. Сяоцзин решила сама сделать возлюбленному предложение руки и сердца. И подарила ему ключи от BMW, документы на дом и букет цветов.

Мы вместе уже год, надеюсь, так будет и дальше. Вот что я для тебя приготовила — дом и машину. Ты женишься на мне? Сяоцзин

И обескураженный Сяоке, конечно, не смог сказать нет. При этом находчивая девушка объяснила, что с подарками ей помогли богатые родители. Она хотела сделать приятное бойфренду, который всё это время так нежно к ней относился. "Обычно он заботится обо мне и жертвует собой. Я действительно хотела что-то сделать для него", — отметила Сяоцзин. По словам китаянки, она всё же считает, что в отношениях главное — любовь, а не деньги. Поэтому неважно, у кого они есть.