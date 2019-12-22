Самая недовольная морда, и это не ваш бывший: 10 фото хаски, ставшего мемом

Даже если вы думаете, что сейчас — самое сказочное время года, найдётся пёс, который с вами не согласится.

Знакомьтесь, это Ануко, пятилетний сибирский хаски, который живёт в Эйлсбери, Великобритания

И суровое выражение... его морды вы точно уже где-нибудь видели, ведь благодаря своей харизме этот зверь стал настоящей интернет-звездой

В 2015 году хозяйка пса Жасмин Милтон начала публиковать его фотографии, которые тут же становились вирусными

Мне подарили Ануко после того, как я вылечилась от депрессии, и с тех пор я себя прекрасно чувствую и радуюсь каждому дню Жасмин Милтон

Он заставлял меня выходить из дома, когда я без настроения лежала на кровати. Смешил меня, когда никто другой не мог. А теперь весь мир смеётся вместе с ним. Он мой герой и определённо больше, чем просто морда из мемов! Жасмин Милтон

Мало того что пёс помог хозяйке не впасть обратно в депрессию, теперь он стал стабильным источником доходов Жасмин, пишет Odditycentral

Например, за 2016 год, когда популярность Ануко была на пике, он принёс девушке 20 тысяч фунтов стерлингов (1,7 млн рублей)

Девушка тратит эти деньги на учёбу, а чтобы не заниматься вопросами монетизации самой, она наняла специалиста по рекламе для аккаунтов Ануко

В "Фейсбуке" на собакена подписано больше 50 тысяч человек, а в "Инстаграме" у него —128 тысяч фанатов

Но, несмотря на свой успех,.. он всё ещё недоволен

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