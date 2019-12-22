Самая недовольная морда, и это не ваш бывший: 10 фото хаски, ставшего мемом

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Фото © Instagram/huskyanuko

Даже если вы думаете, что сейчас — самое сказочное время года, найдётся пёс, который с вами не согласится.

Знакомьтесь, это Ануко, пятилетний сибирский хаски, который живёт в Эйлсбери, Великобритания

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/huskyanuko" target="_blank">huskyanuko</a></p>

И суровое выражение... его морды вы точно уже где-нибудь видели, ведь благодаря своей харизме этот зверь стал настоящей интернет-звездой

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/huskyanuko" target="_blank">huskyanuko</a></p>

В 2015 году хозяйка пса Жасмин Милтон начала публиковать его фотографии, которые тут же становились вирусными

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/huskyanuko" target="_blank">huskyanuko</a></p>

Мне подарили Ануко после того, как я вылечилась от депрессии, и с тех пор я себя прекрасно чувствую и радуюсь каждому дню

Жасмин Милтон

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/huskyanuko" target="_blank">huskyanuko</a></p>

Он заставлял меня выходить из дома, когда я без настроения лежала на кровати. Смешил меня, когда никто другой не мог. А теперь весь мир смеётся вместе с ним. Он мой герой и определённо больше, чем просто морда из мемов!

Жасмин Милтон

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/huskyanuko" target="_blank">huskyanuko</a></p>

Мало того что пёс помог хозяйке не впасть обратно в депрессию, теперь он стал стабильным источником доходов Жасмин, пишет Odditycentral

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/huskyanuko" target="_blank">huskyanuko</a></p>

Например, за 2016 год, когда популярность Ануко была на пике, он принёс девушке 20 тысяч фунтов стерлингов (1,7 млн рублей)

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/huskyanuko" target="_blank">huskyanuko</a></p>

Девушка тратит эти деньги на учёбу, а чтобы не заниматься вопросами монетизации самой, она наняла специалиста по рекламе для аккаунтов Ануко

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/huskyanuko" target="_blank">huskyanuko</a></p>

В "Фейсбуке" на собакена подписано больше 50 тысяч человек, а в "Инстаграме" у него —128 тысяч фанатов

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/huskyanuko" target="_blank">huskyanuko</a></p>

Но, несмотря на свой успех,.. он всё ещё недоволен

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/huskyanuko" target="_blank">huskyanuko</a></p>

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