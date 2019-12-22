Строитель, выигравший в лотерею 8,7 млрд, бесплатно трудится для своих клиентов

Строитель из Великобритании Стив Томсон и его жена Ленка недавно стали счастливыми обладателями джекпота в 105 миллионов фунтов стерлингов (8,7 миллиарда рублей).

Внезапно привалившее богатство никак не изменило отношение Стива к его профессии. Обсуждая планы на будущее после выигрыша, мужчина рассказывал, что прежде всего закончит все начатые строительные работы. Подводить заказчиков — не в его правилах. Но мало кто мог подумать, что миллионер будет работать за спасибо.

Стив буквально отказался брать положенную за свою работу плату с нескольких клиентов. Вместо этого он предложил им сберечь эти деньги на покупку подарков на Рождество, сообщает Daily Mail.

Недавно он построил зимний сад для одной из своих соседок и не взял с неё ни копейки.

Он просто не взял деньги. Это лишь доказывает, что он отличный парень и порядочный человек. Я не спрашивала его о выигрыше, потому что он, наверное, уже устал от этого. Думаю, ему приятно продолжать работать и не думать о том, что делать с деньгами Соседка Стива Томсона, пожелавшая остаться неизвестной

Также соседка сообщила, что миллионер-строитель всё ещё ездит на своём старом рабочем фургоне. По его мнению, покупать новый нет никакого смысла. Когда Стив закончит все текущие стройки, на этом он попрощается со своей профессией и наконец заживёт так, как и мечтать не мог.

Строитель выиграл в лотерею 8,7 млрд, но всё равно остался верен своей работе