Девушка с Урала покорила соцсети, объединив красоту и чувство юмора: 10 фото

Ольга Катышева родилась в Екатеринбурге, ходила в обычную школу, занималась гимнастикой, закончила университет
И, возможно, не стала бы такой известной, не открыв для себя "Инстаграм"
Сначала на странице девушка демонстрировала шпагаты и растяжку, чем привлекла к себе интерес, пишет daily-girls.ru
А потом и знойные снимки, на которые подписчики слетелись, словно пчёлы на мёд
В соцсетях красавица взяла себе звучный и сладкий псевдоним — olga chocolate, что вполне объяснимо
В 2013-м Ольга вошла в сотню самых красивых девушек по версии журнала Maxim
А сейчас радует миллион подписчиков не только жаркими фото, но и чувством юмора, снимая смешные ролики
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