Девушка с Урала покорила соцсети, объединив красоту и чувство юмора: 10 фото

2023

Фото © Instagram/olgachocolate

Эта красавица раскрыла свой секрет покорения сердец. Он довольно простой, но крайне эффектный.

Ольга Катышева родилась в Екатеринбурге, ходила в обычную школу, занималась гимнастикой, закончила университет

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/olgachocolate/" target="_blank"><strong>olgachocolate</strong></a></p>

И, возможно, не стала бы такой известной, не открыв для себя "Инстаграм"

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/olgachocolate/" target="_blank"><strong>olgachocolate</strong></a></p>

Сначала на странице девушка демонстрировала шпагаты и растяжку, чем привлекла к себе интерес, пишет daily-girls.ru

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/olgachocolate/" target="_blank"><strong>olgachocolate</strong></a></p>

А потом и знойные снимки, на которые подписчики слетелись, словно пчёлы на мёд

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/olgachocolate/" target="_blank"><strong>olgachocolate</strong></a></p>

В соцсетях красавица взяла себе звучный и сладкий псевдоним — olga chocolate, что вполне объяснимо

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/olgachocolate/" target="_blank"><strong>olgachocolate</strong></a></p>

В 2013-м Ольга вошла в сотню самых красивых девушек по версии журнала Maxim

А сейчас радует миллион подписчиков не только жаркими фото, но и чувством юмора, снимая смешные ролики

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